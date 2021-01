SPARKET AV TRUMP: Mark Esper fikk sparken som USAs forsvarsminister i november. Sammen med ni andre tidligere forsvarsministre ber han nå Pentagon om å forplikte seg til en fredelig maktoverføring til Joe Biden. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Ti forsvarsministre advarer mot militær innblanding i USA-valget

Alle de ti gjenlevende tidligere forsvarsministrene i USA ber Pentagon om å forplikte seg til en fredelig overføring av makten til påtroppende president Joe Biden.

NTB

VG

Publisert: Nå nettopp

– Forsøk på å involvere USAs væpnede styrker i å løse valgtvister vil kunne føre oss inn i et farlig, ulovlig og grunnlovsstridig territorium, skriver ti tidligere Pentagon-sjefene i en kronikk i The Washington Post søndag.

Kronikken er skrevet under av alle USAs gjenlevende tidligere forsvarsministre: Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry og Donald Rumsfeld.

USA-ekspert om Pentagon-utskiftinger: − Gjør stor skade

Kronikken kommer etter flere anklager fra Joe Bidens overgangsteam om at Pentagon skal ha hindret dem i å forberede seg skikkelig på jobben, og at dette kan være en fare for USAs nasjonale sikkerhet.

USAs sittende president Donald Trump har ikke villet erkjenne tap i presidentvalget, og hevder fortsatt at han er valgets egentlige vinner – til tross for at motkandidaten Joe Biden fikk flest valgmenn og flest stemmer.

Pentagon i Washington. Foto: Charles Dharapak / AP / NTB

De tidligere forsvarsministrene viser til at valgprosessen og en fredelig maktovergang er kjennemerket på USAs demokrati. Alle maktoverganger siden borgerkrigen har vært fredelige, påpeker de.

– Dette året burde ikke være noe unntak, skriver de.

De tidligere statsrådene, som kommer fra begge de store partiene i USA, viser til at rettslige forsøk på å utfordre valgresultatet, har blitt avvist av domstolene, og at delstatsmyndighetene har bekreftet resultatene.

– Tiden for å sette spørsmål ved valgresultatene er forbi, konkluderer de i i kronikken.

To av ministrene som har skrevet under på kronikken, James Mattis og Mark Esper, ble selv utnevnt av president Trump.

les også Biden anklager Trump-administrasjonen for å undergrave USAs sikkerhet: – Uansvarlig

I november fikk Mark Esper sparken som forsvarsminister av Donald Trump. Kort tid etterpå offentliggjorde Pentagon flere endringer i toppen, og de nye nøkkelpersonene ble omtalt som lojale overfor USAs president Donald Trump.

I kronikken i Washington Post ber hans forgjengere fungerende forsvarsminister Christopher Miller og resten av Pentagon om å samarbeide fullt ut og tilrettelegge for Joe Biden-administrasjonens overgang.

– De må også avstå fra enhver politisk handling som undergraver valget eller hindrer den nye administrasjonens suksess, skriver de.