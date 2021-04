forrige







fullskjerm neste ENDELIG GJENFORENT: Claire (6) klemmer mormor Laurel Meredith. Seksåringen bor i New Zealand med mamma Karen, som på bildet klemmer sin far og Claires morfar Jeff.

Reiseboble mellom Australia og New Zealand åpnet: − Helt overveldende

SYDNEY (VG) Claire (6) har fått øye på morfar Jeff og mormor Laurel. De står trippende i ankomsthallen på flyplassen i Sydney, og kaster seg mot barnebarnet.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kiwi-boblen er åpen! Yay for kiwi-boblen!

Laurel Meredith roper ordene utover i ankomsthallen på flyplassen i Sydney i Australia. Barnebarnet Claire (6) har akkurat hoppet inn i armene hennes, og hos mormor renner tårene.

– Det er helt overveldende!

Mandag sparket nabolandene Australia og New Zealand i gang en reiseboble seg imellom. Det betyr at «kiwier», som folk fra New Zealand gjerne kalles, og australiere, igjen kan krysse grensen karantenefritt – for første gang siden coronapandemiens inntog.

Newzealendere har kunnet reise karantenefritt til Australia siden oktober, men andre veien har det frem til nå vært krav om hotellkarantene på 14 dager.

TOPP STEMNING: Passasjerer fra New Zealand ble ønsket velkommen på storstilt vis da de landet i Sydney i Australia mandag. Foto: Rick Rycroft / AP

For Laurel og Jeff Meredith har ventetiden vært lang. Datteren har bodd på New Zealand i ni år, og nå har det gått unormalt lang tid siden de har sett henne og barnebarnet.

– Dette var på høy tid, sier Karen Meredith etter at hun og seks år gamle Claire er blitt møtt av to hoppende glade foreldre – og et kobbel av journalister – ved ankomst i Sydney.

Nå skal hun og datteren etter planen bli i Sydney i fem dager, før de skal hjem igjen til New Zealand.

les også Titusener av australiere strandet i utlandet: – Som om kameratskapet ender ved grensen

Stemningen på Australias største flyplass er full av forventning mandag, idet folk igjen kan besøke familie og venner på «andre siden». Ifølge australske medier har det ikke vært så stor aktivitet på utenlandsterminalen siden landet stengte de internasjonale grensene i mars i fjor.

Til sammen skal det gå 20 flyginger fra de australske byene Sydney og Melbourne mandag, mens 32 vil gå den andre veien, skriver Sydney Morning Herald.

FULL AKTIVITET: I innsjekkingsskranken hos Air New Zealand på Sydney Airport er det mandag lange køer. Foto: Ingrid Hovda Storaas

– Stoler på Jacinda

I ankomsthallen er det hengt opp ballonger, og passasjerene fra New Zealand tas imot med klemmer, tårer, velkomstskilt og applaus. En vertinne fra flyselskapet Air New Zealand går rundt og gir folk som venter på sine kjære en liten banankjeks og tilbud om gratis kaffe eller te.

Til tross for at New Zealands statsminister Jacinda Ardern har omtalt reiseboblen som skjør, og advart reisende om at kostbar hotellkarantene kan gjeninnføres på kort varsel, er ingen av de reisende VG møter spesielt nervøse for at det skal skje.

– Nei, vi stoler på Jacinda, sier Steph Patrick.

Hun venter på datteren Olivia sammen med mannen Paul og sønnen Daniel. Olivia studerer i Auckland på New Zealand, og har ikke kunnet komme hjem i løpet av hele sitt første studieår.

– Nå blir hun hjemme i to uker, sier Paul.

les også Fjerner nesten alle corona-restriksjoner: – Fortjener toppkarakter

Både New Zealand og Australia har innført svært strenge grenserestriksjoner under coronapandemien, og begge land er nå tilnærmet smittefrie – utenom enkelte tilfeller på karantenehoteller hos folk som kommer fra utlandet.

Håpet hos myndighetene er at reiseboblen kan være starten på lignende avtaler med andre land. Australia har blant annet vært i kontakt med asiatiske land som Singapore og Japan om en løsning lenger frem i tid.

PÅ TUR TIL BARN OG BARNEBARN: Jenene og Phil Rimes har ikke sett barn og barnebarn på over ett år. Foto: Ingrid Hovda Storaas

– Skal overraske barnebarna

I avgangshallen én etasje over sitrer det også av forventning. «Hurra for bobler», står det på et stort skilt, med henvisning til reiseboblen.

Også her er det flere besteforeldre som venter spent på å treffe barnebarna på New Zealand – noen for aller første gang.

– Vår yngste ble født i mars i fjor. Vi hadde bestilt tur like etter, men måtte avbestille da grensene stengte. Nå skal vi overraske familien vår, sier australske Jenene Rimes.

les også New Zealand stengte ned storby etter fire smittetilfeller: – Lett å tenke at vi var utenfor fare

Hun og ektemannen Phil har to barn på New Zealand, og fire barnebarn, på ett, to, seks og ni år. De har alliert seg med sønnen, mens datteren og de fire barnebarna ikke aner at besteforeldrene er på vei.

Paret booket billettene med én gang reiseboblen ble kunngjort, og var ikke i tvil om at de måtte komme seg av gårde så fort som mulig.

– Det kostet oss litt mer, men vi måtte bare dra med én gang, sier Jenene.

– Vanligvis besøker vi New Zealand tre ganger i året. Nå har vi ikke vært der siden september 2019, sier Jeff.

– Jeg kan ikke vente! skyter Jenene inn.