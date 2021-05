RAKETTANGREP: Raketter fra Rafah sendes mot Israel natt til torsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

Nye rakettangrep: Bombet viktige Hamas-bygg

Høye smell, luftvernsirener og livredde borgere på begge sider. Konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza eskalerer ytterligere med kraftige rakettangrep natt til torsdag.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

Like over midnatt natt til torsdag meldte israelske myndigheter at luftvernsirenene gikk sentralt, sør og nord i Israel. Det at sirenene går i nord kan bety at Hamas har utvidet rekkevidden sin på rakettangrepene, skriver Israelske medier.

Dette var altså starten på nok en natt med angrep.

– Våre jagerfly traff nettopp en rekke strategisk betydningsfulle bygninger som tilhører Hamas og en Hamas marinestyrke, skrev den israelske hæren på Twitter.

Bygningene de skal ha truffet skal ha vært Hamas hovedbank og et av Hamas sitt hovedkvarter.

Nyheten kom bare timer etter at Israel hadde varslet at de kom til å trappe opp militære angrep mot Gaza.

I en melding fra kontoret til Benjamin Netanyahu kommer det frem at den israelske statsministeren i en samtale med USAs president Joe Biden skal ha sagt at Israel vil fortsetter å angripe Hamas-mål.

Les også: Onsdag var VG inne på et av sykehusene i Gaza, samtidig som rakettangrepene til og fra kyststripen fortsatte

På Gaza meldte helsedepartementet onsdag kveld norsk tid om 65 drepte, hvorav 16 av dem skal være barn. 365 skal være skadet.

Dr. Ashraf Al-Qadra, talsperson for helseministeriet, uttalte onsdag at nesten halvparten av de skadede så langt har vært barn.

På israelsk side skal dødstallet være syv, hvor av ett av de døde skal være et barn.

les også – Ropte løp, løp, løp!

Da alarmen gikk i Israels største by Tel Aviv natt til torsdag ble et bolighus i Rishon Lezion truffet av splinter fra en rakett. Det skal ikke ha vært meldt om noen personskader, skriver NTB.

I Petah Tikva øst for Tel Aviv gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viser en stor brann, men heller ikke der ble det meldt om personskader.

RUINER: Onsdag gikk folk i ruinene av et bygg i Gaza etter luftangrep fra Israel. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Bakgrunnen for den voldsomme eskaleringen av konflikten de siste dagene kom som et resultat av flere uker med demonstrasjoner i Jerusalem.

Palestinere har protestert mot tvungen utkastelsene av palestinske familier i nabolaget Sheikh Jerrah i Jerusalem, i det FN har kalt en mulig krigsforbrytelse utført av Israel.

– Taushet om Israels kriminalitet gjør at angrepene mot vårt folk fortsetter. Å ikke fordømme Israel i FN gir dem grønt lys til å fortsette sine handlinger, sier Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh ifølge Times of Israel.

les også FN: Konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza går mot «full krig»

Det eskalerte ytterligere da israelske sikkerhetsstyrker rykket inn i al-Aqsa-moskeen på den siste fredagen i ramadan, en helligdag for muslimer.

Israelske sikkerhetsstyrker har svart demonstrantene med gummibelagte stålkuler, tåregass og batonger, mens noen av demonstrantene svarte med å kaste stein mot sikkerhetsstyrkene.