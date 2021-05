forrige







fullskjerm neste OKSYGENKØ: Ashish Kumar skal fylle to store stålflasker med oksygen.

Indere i kø for livgivende oksygen: − Kaos uten like

NEW DELHI (VG) Sykehuspasienter døde, gispende etter luft. Ashish Kumar er fast bestemt på at svigerfaren ikke skal lide samme skjebne.

Publisert: Nå nettopp

Med to tomme, femtikilos stålflasker venter han tålmodig utenfor oksygentapperiet i Mohan-distriktet sør i den indiske hovedstaden New Delhi.

Faren til kona Madhu Sharma er den eneste i familien som har hatt corona.

– Han er utskrevet fra sykehuset og ligger hjemme. Lungene er skadet og oksygennivået fremdeles lavt, men han er på bedringens vei, sier Ashish Kumar til VG.

Han betalte 60.000 rupier for en sylinder som normalt koster tiendeparten. Etterspørselen etter oksygen gikk himmelhøyt, da den andre coronabølgen traff India.

Siden 21. april har India registrert over 300.000 nye smittede hver eneste dag. AP melder at etterspørselen etter medisinsk oksygen er syvdoblet.

Gikk tomme for oksygen

Mangel på oksygen har kostet liv:

10. mai døde elleve mennesker på SVR Ruia-sykehuset i byen Tirupati sør i landet, melder Reuters. En tankbil som fraktet oksygen, kom for sent frem.

2. mai døde minst ti coronapasienter på Chamarajanagar-sykehuset i Karnataka i sør, ifølge New York Times , etter at den livgivende gassen ikke lenger kom ut av rørene.

1. mai døde tolv coronapasienter ved Batra-hospitalet sør i hovedstaden, da sykehuset gikk tom for medisinsk oksygen i 80 minutter.

23. april døde 21 coronapasienter ved Jaipur Golden-sykehuset i Delhi. Myndighetene har benektet sykehusets påstand om at oksygenmangel var årsaken.

fullskjerm neste HJELPER: Saif Ullah Khan følger med mens Shamin (t.v.) og Aslam fyller oksygen fra den store stålflasken til en syvliters, som skal ut til en trengende i Delhi.

Samme dag gikk flere sykehus i millionbyen ifølge nyhetsbyrået AP ut på sosiale medier og bønnfalt myndighetene om å få livreddende oksygen umiddelbart.

Se hvordan smittetallene har steget i India de siste ukene:

Det var i disse dagene Saif Ullah Khan og ulveflokken hans raste rundt i Delhi.

SOS-anrop etter oksygen

Rugbyspilleren og gjengen med ungdommer som kaller seg Wolfpack, var blant flere frivillige grupper som prøvde å organisere forsyninger av oksygen.

– Vi var en del av et større kollektiv som besvarte sos-anrop om hvor folk kunne få tak i flasker og hvor de kunne få dem fylt. Det var et kaos uten like, sier Khan ti VG.

Sykehusene var overfylte, mange smittede lå hjemme med angrepne lunger. Tung pust og nedsatt oksygenmetning er tidlige tegn på alvorlig sykdom.

Saif Khan og hans frivillige skaffet noen stålsylindre for å kunne hjelpe kritisk syke.

MISTET FAR: Siden faren døde av corona, har Aslam jobbet som frivillig for å distribuere oksygen og mat til fattige i Delhi. Foto: Harald Henden

– En familie ringte, alle var coronapositive, den 16 år gamle datteren lå bevisstløs og hadde bare et kvarter med oksygen igjen i flasken. Vi kjørte som gale og rakk frem i tide.

Khan forteller at ungdommene sto i kø i mange timer for å få fylt stålflaskene.

– En dag kjørte vi rundt overalt, uten å få tak i oksygen. Da vi fikk vite at tre av dem som desperat hadde håpet på oss, døde, stoppet vi bare bilen og gråt, sier Saif Khan.

Oksygen i beredskap

Han regner at knapt halvparten av dem som ber om hjelp, er alvorlig syke.

– Mange er engstelige og vet hva de har i vente, om de blir alvorlig syke. De vil ha oksygen i beredskap. Men vi må velge hvem vi skal levere til, etter oksygennivået deres, sier Khan.

Under pandemien har millioner av indere anskaffet oksygenmålere og ordnet tilførsel av den livgivende gassen i hjemmet, skulle metningen i blodet bli for lav.

– Kommer de på sykehus, vet ikke pårørende hva som skjer innenfor dørene før de får dødsbudskapet. Folk vil heller pleie sine syke hjemme, under familiens øyne, sier Khan.

fullskjerm neste KRISEN OVER: Coronasyke indere døde som følge av oksygenmangel. Men oksygenkrisen i Delhi skal være over.

I køen ved oksygenfabrikken trenger ikke Madhu Sharma og Ashish Kumar vente lenge for å få flaskene fylt, slik at faren hennes på 72 år kan puste lettere der hjemme.

– For et par uker siden sto vi 2–3 dager i kø for å få fylt de fire flaskene. Det var ikke mangel på oksygen, men distribusjonen som var problemet, forklarer Kumar.

Fordeling var problemet

Det samme sa nasjonens helseminister Harsh Vardhan 6, mai, ifølge AP: India har nok flytende oksygen. Det er transportkapasiteten som er utfordringen.

Siden har godstog i skytteltrafikk fraktet oksygen mellom produksjonsanleggene øst i landet og hardt rammede hardt rammede Delhi og delstaten Maharashtra i vest.

De fleste sykehus i India har ikke egne produksjonsanlegg for oksygen, men er avhengig av flytende oksygen som transporteres på tank og lagres i stålflasker.

Nå synes oksygenkrisen å være forbi, i alle fall i New Delhi.

– Oksygenmangelen var over for 3–4 dager siden. Forsyningene er tilfredsstillende, sier Krishna Kumar, innehaver av tapperiet der Ashish Kumar fyller flaskene.

Se billedgalleriet fra oksygentapperiet under:

fullskjerm neste PÅ VEI UT: De tunge stålflaskene med oksygen rulles til bilene som venter.

5. mai var første dagen da Delhis behov for oksygen fullt ut ble dekket.

– Garanterer at ingen vil dø

– Får vi 700 tonn hver dag, garanterer jeg at ingen vil dø som følge av oksygenmangel, uttalte hovedstadens førsteminister Arvind Kejriwal ifølge Times of India.

India har ifølge CNN økt dagsproduksjonen av oksygen til 9000 tonn. Men organisasjonen Path anslår at India under pandemien daglig trenger 23.000 tonn.

Regjeringen vil ifølge Hindustan Times bygge 500 oksygenfabrikker de neste tre månedene.

Oksygen til medisinsk og industrielt bruk produseres i anlegg der vifter suger inn luft, som blir kjølt ned til den blir flytende. Så blir nitrogen, argon og oksygen skilt ut.

Se flere bilder fra oksygentapperiet under:

fullskjerm neste

– Forskjell mellom liv og død

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier oksygen kan være forskjellen mellom liv og død.

– Likevel er nettopp dette en mangelvare i altfor mange lav- og mellominntektsland. Dermed dør mennesker som kunne vært reddet, sier KrF-statsråden.

Verdens helseorganisasjon anslår at minst 50 milliarder kroner behøves for å dekke den akutte oksygenmangelen i lav- og middelinntektsland, ifølge New York Times.

De siste to månedene er det udekkede behovet for medisinsk oksygen i verden tredoblet, fra mindre enn 12.000 tonn til mer enn 37.000 tonn om dagen.