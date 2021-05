VAKSINE-ROLLER: Norge leder panelet i WTO som behandler spørsmål om patentrettigheter. Både utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har engasjert seg sterkt i vaksine-saken. Foto: Gisle Oddstad

Regjeringen advarte i april - jubler over vaksine-lemping nå

– Noe av det flaueste jeg har sett, sier SV-leder Audun Lysbakken etter at regjeringen onsdag jublet over president Joe Bidens ja til å lempe på patentene på coronavaksine.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For med det har regjeringen gått fra å uttrykke dyp skepsis mot å lempe på patentreglene for coronavaksine, til en helt annen tone om Bidens initiativ.

SV-leder Audun Lysbakken kaller det for «en panisk retrett» fra den norske regjeringen:

– Dette er noe av det flaueste jeg har sett. Regjeringen har motarbeidet åpning av patentene i flere måneder i WTO. De har to ganger vært med på å stemme ned forslag lik det president Biden nå foreslår, sier Lysbakken til VG.

Like før midnatt onsdag kveld feiret utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) USAs nye holdning i en melding på Twitter:

«Fantastiske nyheter fra USA! Som leder i ACT-A og TRIPS-rådet i WTO har Norge stått på for å samle partene og finne den nødvendige løsningen alle kan samle seg om - slik at vi sikrer produksjon av så mange vaksiner som overhodet mulig. Nå er det det som er i ferd med å skje!»

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide støttet også USA varmt:

– Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om, skrev utenriksministeren i en melding til VG onsdag kveld

USA har altså åpnet for å midlertidig lempe på patenter for coronavaksiner. Forslaget som har ligget på bordet til nå fra Sør-Afrika og India omfatter i tillegg andre typer utstyr og medisiner som brukes i kampen mot covid-19.

Men torsdag ettermiddag avviser Eriksen Søreide overfor VG at Norge har snudd:

– Det er feil at Norge har snudd i denne saken. Det opprinnelige forslaget til patentunntak var vidtrekkende. Vi var kritiske fordi det ikke nødvendigvis ville føre til økt vaksineproduksjon, skriver utenriksministeren i en epost til VG.

Advarte mot det

Så sent som onsdag ettermiddag dag sa statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet til VG at det ikke er spørsmålet om frafall av patent-rettighetene som bremser utbredelsen av vaksiner i de aller verst rammede landene nå.

I februar påtok Norge seg formannskapet for WTO-panelet for patentrettigheter, TRIPS. Norges WTO-ambassadør Dagfinn Sørli fikk ansvaret for å lede forhandlinger om kravet fra land som India og Sør-Afrika om et midlertidig unntak fra patent-beskyttelsen.

Da statsminister Erna Solberg (H) ble utfordret av landene i sør om Norges holdning, svarte hun i et brev 25.mars at «Norges syn er at det foreslåtte TRIPS-unntaket er langtrekkende, og effekten vil være usikker».

Dermed stilte Norge seg sammen med USA, EU, Sveits, Canada og Storbritannia som en kritiker av forslaget fra landene i sør - som under prosessen fikk tilslutning av 58 land, og verbal støtte fra ytterligere 61 av WTOs 164 medlemsland.

– Eksperimentell handelspolitikk

Utviklingsminister Ulstein har tidligere sagt til VG at en rekke eksperter har påpekt at opphevelse av patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter på kort sikt ikke vil føre til økt vaksineproduksjon.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har også vært klar på at dette ikke er løsningen på vaksinemangel:

«Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi der vi heller bør være opptatt av praktiske løsninger som gir oss flere vaksiner», skrev hun i et skriftlig svar til Stortinget og Rødt-leder Bjørnar Moxnes 19.april.

– Nå må regjeringen svare klart og tydelig på om Norge faktisk vil gå inn for et patentunntak på covid-vaksiner. I så fall er det en ny linje, sier Moxnes.

– Har motarbeidet

Leger uten grenser er en av de mange sivilsamfunnsorganisasjonene som har jobbet for å øke presset om patent-lettelser.

– Det vi mangler nå er at regjeringen Solberg kommer tydelig ut for å støtte å oppheve patentrettigheter på vaksiner - det er klart at USA alene ikke får dette gjennom i WTO, sier lege og feltarbeider Erlend Grønningen .

DEMONSTRASJON: Aktivister markerte onsdag sin støtte til dele oppskriften på corona-vaksinene, i sentrum av USAs hovedstad Washington DC. Foto: SAUL LOEB / AFP

– I møte med norske myndigheter har vi gjentatte ganger blitt fortalt at patentrettigheter ikke er problemet. De har reprodusert argumenter fra legemiddelindustrien. Hvis det er sånn at den norske regjeringen nå også innser at patentrettigheter er en del av problemet, så er det bra.

SV-leder Lysbakken sier saken virkelig har opprørt ham.

– Norge fikk rollen med å forsøke å samordne dette. Men i stedet for å ta en lederrolle, har Norge motarbeidet prosessen. Nå når Biden melder sitt syn, er det kostnadsfritt for Norge å juble. Men det man burde gjort var å ta rollen på alvor og jobbe for løsninger som hadde tjent de fattige landene bedre, sier han.

Søkt etter kompromiss

Ifølge Eriksen Søreide har Norge hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO som kan gi verden flere vaksiner:

– Det er godt nytt at USA nå vil engasjere seg i WTO for bidra til dette. Forslaget deres vil kunne bli et mer presist og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals, skriver hun til VG.

Hun viser til at India og Sør-Afrika har signalisert at de kommer med et revidert forslag, og sier det betyr at det opprinnelige forslaget i praksis er tatt av bordet.

– USA har signalisert et forslag som vil være mer begrenset, blant annet fordi det kun handler om COVID19-vaksiner. Når de nye forslagene foreligger i detalj må vi gjøre en konkret vurdering av dem og hvorvidt de bidrar til å nå det målet vi alle jobber for: Flere vaksiner til flere land.

Regjeringskollega Dag Inge Ulstein sier Norge hele tiden har vært involvert i en rekke initiativer for å øke produksjonskapasiteten på vaksiner

– Gjennom både EU-samarbeidet, finansiering av CEPI og Covax, samt vår lederrolle i ACT-A har vi vært i front internasjonalt for å øke tilgangen på vaksiner. Det er et arbeid vi fortsetter med parallelt med innsatsen vår i WTO.

Ap støtter unntak

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre støtter også et unntak fra patentreglene.

– Tiden er nå moden for å forhandle fram et unntak fra patentreglene i WTO, for å tenkt nytt og ta skritt fremover i produksjonen av vaksiner, sier Støre til VG.

Ap’s stortingsrepresentanter har to ganger stemt imot forslag i Stortinget om å be regjeringen jobbe for patent-unntak:

– Vi stemte imot fordi forslaget som ble fremsatt i WTO var et omfattende unntak, uten avgrensninger, og det kom på et tidspunkt hvor store selskap gikk i front i utviklingen av livsviktige vaksiner, sier Støre.