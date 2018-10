GOD SOM NY: Det greske skipet som er funnet på bunnen av Svartehavet har ligget på dypt vann der dyr og bakterier, som vanligvis ville brutt ned treverket, ikke lever. Skipet er derfor tilnærmet likt slik det så ut 400 år før vår tidsregning. Foto: HO / Black Sea MAP/EEF Expeditions

Verdens eldste intakte skip funnet på 2000 meters dyp

UTENRIKS 2018-10-24T03:05:40Z

Et 2400 år gammelt gresk handelsskip er funnet i Svartehavet.

Publisert: 24.10.18 05:05

Det melder The Washington Post.

Tirsdag gikk forskere ved Svartehavets Maritime Arkeologiske Prosjekt, Black Sea MAP, ut med nyheten om at et skip datert til 400 år før vår tidsregning, er funnet på nesten to kilometers dyp i Svartehavet, nær Bulgaria.

Skipet skal være fra en periode da greske skip lastet med handelsvarer krysset Bosporos-stredet som forbinder Marmarahavet med Svartehavet. Båten er cirka 23 meter lang, og skal utrolig nok være tilnærmet intakt.

Les også: Det første store vikingskip-funn på 115 år

Forskerne forklarer at skipets gode tilstand skyldes at det har befunnet seg på så dyp grunn, der oksygennivåene er så lave at liv er nesten ikke-eksisterende. Dermed har skipet sluppet unna nedbrytelsesprosessene som vanligvis forårsakes av dyr og bakterier.

– Et skip som overlever helt fra den klassiske verden er noe jeg aldri hadde trodd var mulig, siteres professor Jon Adams, hovedforskeren i Black Sea MAP i The Guardian .

Fant over 60 skip

Til nå har forskerne ved Black Sea MAP identifisert 60 skipsvrak i løpet av et tre år langt prosjekt der de finkjemmet Svartehavet for arkeologiske funn.

Opprinnelig skulle forskerne studere effektene av isbreer som var smeltet over havet, og de var på utkikk etter potensielle ruiner fra gamle sunkne bosetninger, skriver den amerikanske avisen.

For å gjøre dette, ble fjernstyrte sjøroboter og skipssonar (elektronisk middel for å lokalisere gjenstander gjennom lydpuls, journ.anm.) brukt til å granske et område av havbunnen på 2000 kvadratkilometer.

Det de fant var imidlertid skipsvrak fra ulike tider.

Fikk du med deg? Nytt dinosaurfunn kan skrive om historien

Skal ikke hentes opp

Etter letingen i 2016 kunne prosjektet allerede dokumentere 44 skipsfunn, med det eldste datert tilbake til 900-tallet, melder Haugesunds Avis.

For et år siden intervjuet avisen to norske selskaper som har deltatt i prosjektet, Reach Subsea og MMT Norway.

– Dette er skip som forskerne bare kjenner til gjennom skriftlige kilder. Nå får de altså selv muligheten til å se dem med egne øyne, sa daglig leder Audun Brandtzæg i MMT Norway, som mente det var «helt unikt å få være med på et slikt prosjekt», til avisen den gang.

ROV Supervisor i Reach Subsea, Atle Monsen, forklarte på sin side hvordan de vanligvis bruker armene på ROV-ene sine til å flytte på elementer i ordinære offshore-jobber i Nordsjøen.

– Men det kreves en ekstra finfølelse når du skal plukke opp krukker og materialer som er godt over 2000 år gamle. Vi planla godt i forkant før vi begynte på jobbene, fortalte han til avisen.

Noen av skipsfunnene skal ha tilhørt romerne, mens de daterer andre funn til det 17. århundret. Det greske handelsskipet er imidlertid det eldste skipet hittil, og det skipet prosjektgruppen har fokusert mest på.

Ifølge The Washington Post har forskerne ingen planer om å hente opp det over 2000 år gamle skipet, i frykt for at det vil bli ødelagt. Men funnet kan likevel gi «utrolig innsikt inn til en epoke der det finnes få intakte tregjenstander».

De har heller ikke gått ut med skipets nøyaktige posisjon.

– Dette vil endre forståelsen vår av skipsbygging og sjøfart i oldtiden, sier Jon Adams.

En dokumentarfilm fra det tre år lange prosjektet er publisert.