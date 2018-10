TILBAKE PÅ JORDEN: Aleksej Ovtjinin og Nick Hague omfavnes av sine kjære etter at de måtte nødlande. Foto: BILL INGALLS / (NASA/Bill Ingalls)

Romfarere gjenforent med familien etter nødlanding: – Begge vil opp igjen

UTENRIKS 2018-10-12T20:55:18Z

Etter den dramatiske nødlandingen torsdag, er de to romfarerne i god behold. Ifølge en talsmann ønsker begge å være med på fremtidige romferder.

Publisert: 12.10.18 22:55

Torsdag skulle den russiske Sojuz MS-10-raketten med den amerikanske astronauten Nick Hague og den russiske kosmonauten Aleksej Ovtjinin til Den internasjonale romstasjonen ( ISS ) for å utføre reparasjoner.

Bare minutter etter oppskytningen fikk raketten problemer, og måtte nødlande på jorden . Nødlandingen ble vellykket, og de to romfarerne har det nå etterforholdene bra, skriver NASA i en offentlig uttalelse.

Takker for støtten

Fartøyet landet i byen Zjezkazgan i Kasakhstan, og mannskapet ble siden fraktet til romfartssenteret Baikonur, der de ble mottatt av sine familier. De to ble siden fraktet til sykehus for undersøkelse.









1 av 3 OMFAVNET AV KONA: Den amerikanske astronauten Nick Hague og kona Catie etter den dramatiske nødlandingen. BILL INGALLS / (NASA/Bill Ingalls)

Fredag skrev den amerikanske astronauten et innlegg på Twitter der han takker for all støtte.

– Det operative teamet var enestående i å sikre vår sikkerhet og returnere oss til familie og venner. I arbeidet med våre internasjonale partnere, er jeg trygg på at vi vil finne en vei videre og fortsette våre prestasjoner i romstasjonen, skriver han.

Hague har vært i NASAs astronaut-team siden 2013, og dette var hans første oppdrag i verdensrommet.

Vil ut igjen

Vjatsjeslav Rogozjnikov, som har med det medisinske rundt de to, sier ifølge Tass at tilstanden er tilfredsstillende hos begge.

– Alt er normalt: De landet uten å få en altfor stor belastning, vi fant dem raskt og kunne bringe dem tilbake til Baikonur, sier Rogozjnikov. Baikonur er det store romfartssenteret, som ligger i Kasakhstan, der det ble plassert i Sovjet-tiden.

– Begge vil opp igjen og være med på fremtidige romferder. De vil definitivt bli skutt opp igjen, sier Rogozjnikov, ifølge Tass .

Aleksej Ovtjinin og Nick Hague har foreløpig ikke uttalt seg til media. De er brakt til Moskva og til den såkalte Star City, som er senteret for den russiske romfartsorganisasjonen.

Granskning

– For å finne årsaken til ulykken med Sojuz-FG LV, har jeg besluttet at det settes ned en statlig kommisjon. Den har allerede begynt å jobbe. Telemetrien blir studert. Redningstjenestene fungerte fra første sekund. Nødhjelpssystemet i Sojuz-MS-skipet fungerte normalt, sa direktør for den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos, Dmitry Rogozin torsdag.

Rogozin sa fredag at de to kan komme til å bli satt opp på en ny romferd allerede våren 2019.

Granskningskommisjonen vil undersøke fem lignende enheter som er produsert ved romfartsprodusenten i Samara neste uke, melder Gazeta.

Romfarerne skulle i utgangspunktet være på ISS i seks måneder. Reiser dit tar seks timer, men bare to minutter etter oppskytningen ble nødlanding automatisk satt i gang, og kapselen sendt tilbake mot jorden, skriver AP . Mannskapet returnerte til jorden i en såkalt «ballistisk nedstigning».

Redningsmannskapene klarte å snu kapselen og få ut besetningen.

Kona takker Gud

Svetlana Ovtjinina, kona til den russiske kosmonauten, snakket med den statlig eide russiske nyhetssiden Russia Today torsdag.

– Takk Gud for at de har det bra. Jeg har hatt så mange telefonsamtaler. Jeg ble ringt av kontrollsenteret, som fortalte meg at alt er bra, at redningsteamet har ankommet og at det ikke er noen skader, sier hun.

Hun forteller videre at hun ikke har hatt noen følelse av tid siden morgenen, og at hun på det tidspunktet ikke hadde rukket å kontakte svigermoren.

Kollisjon årsak

Selv om det altså er nedsatt en granskningskommisjon, så er en av direktørene ved Roskosmos, Sergej Krikaljev, overbevist om årsaken:

– Det skjedde en kollisjon da et av sideelementene skulle skilles fra, sier han ifølge RBK .

– Etter dette hadde ikke raketten lenger sin planlagte rute, mens automatikken fortsatt fungerte normalt. Samtidig fikk vi et svar på hvor godt redningssystemet fungerer når det skjer noe slikt - og de to om bord kan komme trygt tilbake til bakken, uten å bli utsatt for for stor belastning.