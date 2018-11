ETTERFORSKES: Fotios «Freddy» Geas er en av to som etterforskes for drapet på den 89 år gamle tidligere mafialederen James «Whitey» Bulger. Dette bildet ble tatt under en rettshøring i 2009. Foto: Don Treeger / TT NYHETSBYRÅN

Leiemorder etterforskes for drapet på mafiatoppen James «Whitey» Bulger (89)

Drapet på den tidligere mafiatoppen James «Whitey» Bulger (89) er som tatt ut av mafiaserien Sopranos. En livstidsdømt leiemorder fra den amerikanske mafiaen er en av to som etterforskes i saken.

Irsk-amerikanske James «Whitey» Bulger var en av USAs mest notoriske gangstere, og fra 1979 ledet han «Winter Hill Gang»-gjengen i Boston. Tirsdag ble han funnet livløs i fengselscellen sin, under 24 timer etter at han ble overført til Hazelton-fengselet i Vest Virginia.

To innsatte etterforskes nå for drapet.

En av de er Fotios «Freddy» Geas (51). Han soner en livstidsdom for en rekke drap, som er knyttet til den kriminelle gruppen «West Springfield Mafia».

Det skriver blant annet Boston Globe, som også skriver at «Freddy» nå er satt på isolasjon i fengselet.

Flere mulige motiv

Amerikanske medier har snakket med flere kilder, som mener drapet har flere mulige motiv.

Et av motivene for drapet kan være at «Whitey» bidro til at en «Freddys» venner ble dømt i en drapssak, ifølge en av «Freddys» tidligere advokater, skriver Boston Globe.

«Whitey» skal ha vært informant for FBI i flere år, noe han heller ikke har benektet, ifølge New York Times. «Freddy» skal hatet tystere sterkt, som gir et mulig motiv, skriver Rolling Stone.

Boston Globe har snakket med privatetterforsker Ted McDonough, som sier at «Freddy» hatet kvinnemishandlere. At «Whitey» er dømt for drap på flere kvinner, mener han derfor er et annet mulig motiv.

Fengsel med voldsproblem

Overvåkningsvideo fra fengselet viser at «Freddy» og en annen innsatt skal ha tatt seg inn i «Whiteys» celle klokken 6 tirsdag morgen. To timer senere ble «Whitey» funnet livløs på cellen, stygt forslått. Ifølge New York Times ble han slått i hjel med en hengelås i en sokk.

«Whitey» hadde nylig blitt flyttet fra et fengsel i Florida til Hazelton-fengslet i Vest Virginia. Det er uklart hvorfor han ble overført til nytt fengsel.

New York Times skriver at Hazelton-fengselet har et voldsproblem, og at «Whitey» skal være den tredje fangen som dør etter voldsepisoder i fengselet i år. De ansatte i fengselet mener en del av problemet er underbemanning.

Ledelsen i fengselet har så langt ikke svart på spørsmål om drapet på «Whitey». Det er blant annet stilt spørsmål om hvorfor 89 år gamle «Whitey», som satt i rullestol og var ved generelt dårlig helse, var på en åpen avdeling.

FBI er varslet og dødsfallet skal etterforskes, opplyser USAs justisdepartement i en pressemelding.

På rømmen

På slutten av 90-tallet startet mafiatoppen et liv på rømmen. Sammen med kjæresten sin, Catherine Greig, levde han et skjult liv i Santa Monica i California.

I 2011 ble «Whitey» pågrepet i California sammen med kjæresten. Han ble senere dømt til to livstidsdommer for elleve drap og en rekke andre punkter knyttet til hans kriminelle virksomhet.

Da var det utlyst én million dollar i belønning for opplysninger som ledet til pågripelse, og i mange år var det bare Osama bin Laden som sto foran ham på listen over FBIs mest ettersøkte.

«Whitey» var hovedpersonen i filmen «Black Mass» fra 2015, der Johnny Depp spiller hovedrollen.