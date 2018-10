I ASYL: Den russiske forretningsmannen Valerij Morozov (63) har fått anonyme brev med trusler om at han vil lide samme skjebne som Skripal i Salisbury. Foto: Nina E. Rangoy

Eksil-russer møtte Skripal – truet på livet

UTENRIKS 2018-10-23T15:45:50Z

GUILDFORD, SURREY (VG) Tidligere Kreml-insider Valerij Morozov (63) møtte Sergej Skripal i England. Så ble han truet på livet.

Nora Thorp Bjørnstad

Nina Rangøy

Publisert: 23.10.18 17:45

Nervegassangrepet på Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury har ført til at forholdet Storbritannia og Russland nå er kaldere enn en sibirsk vinter. Det har også gitt alvorlige ringvirkninger på individnivå for de mange russerne som lever i eksil på britisk jord.

VG treffer den 63 år gamle tidligere Kreml-innsideren, nå dissidenten, Valerij Morozov, en mørk og tåketung ettermiddag i Guildford utenfor London. Her har russeren sitt nye hjem.

Det var i Guildford han satt da han for første gang leste trusselbrevet med ordlyden «De tok Sergej, og de kommer til å ta deg også».

– Det var ubehagelig, selvfølgelig. Men jeg var ikke redd for livet mitt. Er det trusler, så betyr det at de vil ha noe av deg, men de vil ikke drepe deg umiddelbart. Om jeg ikke har blitt tatt livet av frem til nå, så må det være det fordi Putin har sagt at Kreml skal operere innenfor loven, sier Moskva -mannen til VG.

FAKTA: ORD MOT ORD Russiske myndigheter har lenge nektet for å ha noe med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury å gjøre. De to russerne, Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, som britene har siktet for å ha forgiftet en tidligere russisk spion, er sivile, hevder president Vladimir Putin. (Kilde: NTB)

Fra «indre sirkel» til truet

Valerij Morozov har vært en del av eksil-russer-miljøet i Storbritannia helt siden han fikk innvilget asyl i 2011. Da sto han i mange konflikter med de mektigste i Kreml, som han tidligere hadde jobbet tett med som informasjonsansvarlig, eller «propaganda»-medarbeider, som han selv kaller det, og senere som medeier i konstruksjonsselskapet Moskonversprom.

Firmaet fikk oppdraget å lage ett av byggene til OL i Sotsji, og konflikten med Moskva-makten oppsto ifølge Morozov da han ikke ville ta del i det han opplevde som statlig korrupsjon og utnyttelse av offentlige penger.

Da Morozov snakket høyt om bestikkelser og lovbrudd, ble han truet av representanter fra russiske myndigheter, sier han.

Politibeskyttelse

Trusselbrevet som kom i vår har vært en påminnelse for Morozov om at selv ikke Storbritannia er et friområde for russiske opposisjonelle.

Den truende e-posten og det påfølgende purrebrevet med teksten « Bryr du deg ikke om hva som skjer med deg? Vi venter på din bekreftelse», meldte Morozov til politiet.

De vurderte det slik at russeren trengte politibeskyttelse.

Morozovs kjennskap til den nervegassutsatte Sergej Skripal, kombinert med hans uredde holdning til å snakke i offentligheten, er grunnen til at trusselbrevene ble sendt, mener russeren selv.

– De er vel redde for at jeg skal sitte på hemmelig informasjon om saken, og fortelle om det, mener han.

– Skripal var ikke pensjonert

Kort tid etter det som kunne ha vært et dødelig Novitsjok-angrep i Salisbury og de påfølgende anklagene fra britiske myndigheter om at Kreml hadde regissert ugjerningen , skrev Morozov i en aviskommentar at det etter hans inntrykk ikke stemmer at Skripal var pensjonert og hadde lagt spionvirksomheten på hyllen.

Morozov kjente godt til Salisbury-russeren og møtte ham personlig i London.

– Skripal møtte russiske etterretningsoffiserer i London en gang i måneden. Mitt inntrykk er at han hadde sine sjefers velsignelse til dette. Han sa til meg at han kunne hjelpe meg å løse hva enn det skulle være av problemer, at han kunne fortelle meg hvem jeg skulle snakke med. Han ga meg nummeret sitt og ba meg ringe. Og nettopp det var grunnen til at jeg holdt en avstand til han, fordi jeg følte at han betydde problemer. Jeg sa til kona mi at han minte meg om en GRU – agent, forteller Morozov til VG, over en kopp kruttsterk kaffe.

Den russiske ambassaden har sagt til britiske aviser at de ikke er kjent med at det har foregått møter med Skripal.

«VESTLIG NAIVITET» Morozov mener tilfellet Skripal beviser hvor lite vestlige myndigheter skjønner av Russland: – Engelskmennene tror at om en som Skripal er pensjonist, så går han ut i skauen og ser på fugler i to timer! Nei! En tidligere russisk dobbeltagent vil nesten alltid planlegge sitt neste trekk, hevder Morozov.

Brøt stillheten om korrupsjon

Da den tidligere høyt Kreml-betrodde Morozov så seg nødt til å forlate hjemlandet, hadde han 32 saker pågående i retten, sier han.

– Første gang jeg kom til England tok jeg kontakt med avisen The Sunday Times, fortalte historien min og ga fra meg diverse dokumentasjon på korrupsjon, forteller han VG.

Morozov ba avisen om å holde an publiseringen, men å heller ta vare på det i tilfelle noe skulle skje med ham eller familien.

Mai året etter trykket The Sunday Times, med Morozovs samtykke, de første historiene om den alvorlige korrupsjonen Morozov fortalte om.

Selv mener russeren at det banet vei for at korrupsjonen i Russland endelig kom frem i lyset.

– Da begynte også så smått russiske aviser å skrive om korrupsjon, fordi dette for første gang ga dem anledning, når de kunne si « det står allerede i britiske aviser», sier han.

– Vesten skjønner ikke Russland

Morozov har intense, runde øyne og gestikulerer engasjert når han forteller. Han har riktignok forlatt hjemlandet, men beholdt den distinkte russiske stilen der han sitter bredbeint overfor VG i skinnjakke, sideskill, og med et gullkjede blinkende øverst i halslinningen av den beige pologenseren han bærer.

I den rolige London-forstaden skriver han på en trilogi av bøker om makthierarkiet i Kreml.

Morozov mener at Vesten slett ikke forstår seg på Russland, og da særlig hvordan maktstrukturen i landet er.

– Det var en «kriminell revolusjon» tidlig på 90-tallet, hvor medarbeidere i etterretningstjenesten ble spredd ut i ulike mer eller mindre korrupte instanser, fra næringslivet og politikken, til utenlandske selskap over hele den vestlige verden, mener Morozov.

Han sier at nettopp denne veldig spredningen forklarer hvorfor det er så vanskelig å gjøre noe med korrupsjonen.

– Skripal er en del av dette systemet, de to som er anklaget for drapsforsøk på ham, er det. Hvem som gjør hva vet ingen, men representanter fra dette gjennomkorrupte russiske hierarkiet finner du over alt, også i Vesten, mener Morozov.

Uoppklarte trusler

Etter to måneder med etterforskning fikk Morozov svar fra britisk politi om at de ikke kunne finne noen spor å følge på trussel-e-postene som ble sendt ham.

Morozov sier det var brukt en « sofistikert type server, der all informasjon forsvinner innen 1–2 timer», forklarer han.

Men ledelsen i Metropolitan-politiet og også lederen for politiet i Surrey, hvor han bor, har forsikret ham om at de fortsetter etterforskningen og ønsker å komme til bunns i dette.

Morozov tror ikke det er Kreml som truer ham, og forklarer hvorfor.

– De som nesten tok livet av Skripal, og de som har sendt brevene, gjør ting som skaper problemer for Kreml. «Loven» er slik: Du gjør hva du vil, men du lager ikke problemer for Kreml.