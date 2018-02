FØR OG ETTER: Satelittbildene viser landsbyen Gu Dar Pyin før og etter den påståtte massakren. Bildet til venstre er tatt 26. mai fjor, mens bildet til høyre er tatt 20. desember. Foto: AP

AP: Fem massegraver avdekket i Myanmar

NTB

Publisert: 01.02.18 04:59

UTENRIKS 2018-02-01T03:59:42Z

Fem hittil ukjente massegraver i Myanmar er bekreftet av nyhetsbyrået AP, som antyder at det kan finnes flere massegraver i området.

Massegravene nyhetsbyrået har fått bekreftet gjennom en rekke intervjuer med overlevende og mobiltelefonvideoer, ligger i nærheten av landsbyen Gu Dar Pyin, melder byrået.

AP sier deres dekning viser at det har foregått en massakre utført av soldater mot sivilbefolkningen og antyder at det kan finnes mange fler graver. Gravene omtales som nok et bevis på «det som i stadig større grad fremstår som et folkemord mot rohingyaene i Myanmars vestlige delstat Rakhine». Den muslimske etniske minoriteten har lenge blitt utsatt for forfølgelse og overgrep i det overveiende buddhistiske landet.

Regjeringen i Myanmar hevder stadig at massakre som den som beskrives i Gu Dar Pyin aldri har funnet sted. Myndigheten har kun erkjent at det finnes en massegrav med «ti terrorister» i landsbyen Inn Din.

Ugjenkjennelige

En av de overlevende sier han kjente igjen en drept venn på fargen på shortsen. Ansiktene på de begravde var vansiret til det ugjenkjennelige av syre eller skuddskader.

– Det var en rotete haug av lik som var stablet oppå hverandre. Jeg kjente en sånn sorg for dem, sier 24 år gamle Kadir, som var en av en håndfull overlevende etter et angrep mot Gu Dar Pyin i august i fjor.

Han fant igjen seks venner i to av de fem gravene AP melder om. 24-åringen er en av dem som nå befinner seg i flyktningleirene på den andre siden av Bangladesh og som har bidratt med skildringer av det som skjedde.

Ingen adgang

Htun Naing, en offiser i det lokale sikkerhetspolitiet, sier han ikke har hørt om slike massegraver. Adgangen til landsbyen er stengt, og det er derfor ikke kjent hvor mange som døde der, men satellittbilder nyhetsbyrået har skaffet til veie, samt video som viser de nedbrente husene, vitner om en ødelagt landsby.

Lokale ledere i flyktningleirene har satt sammen en liste som så langt inneholder 75 døde. Folk fra landsbyen sier det kan dreie seg om så mange som 400, basert på det de har sett og det slektninger har fortalt.