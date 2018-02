TØRKE: Det har vært en treårig tørke i Cape Town som har ført til vannmangelen. Foto: Mike Hutchings, REUTERS

Cape Town i vannkrise: – Uvettig forbruk av vann er det de rike som står for

Publisert: 06.02.18 14:14

UTENRIKS 2018-02-06T13:14:34Z

Det sørafrikanske byen Cape Town er snart tom for vann. Millioner av innbyggere prøver å spare på de siste ressursene.

Vannkildene til byen med 3,5 millioner innbyggere tømmes. Mangeårig tørke og ekstrem befolkningsvekst har bidratt til det som blir omtalt som en vannkrise.

Myndigheten har lenge advart mot «dag null» - dagen de kan bli tvunget til å kutte den kommunale vannforsyningen.

Datoen ble satt til 16. april. Men nå er det er det utsatt til 11. mai, skriver avisen News 24.

For å spare på de minimale ressursene det blitt innført strenge regler. Fra 1. februar kan innbyggerne bruke kun 50 liter om dagen per person.

– «Day zero» er utsatt fordi tiltakene ser ut til å virke. Så da får vi håpe at det stemmer, sier Anne-Marie Helland, leder i Kirkens Nødhjelp, til VG.

Selv om Cape Town er på riktig spor, skal de strenge kravene opprettholdes. De har enda ikke nådd målene for tiltakene, påpeker assisterende ordfører i byen.

Nok en grunn til at «dag null» utsettes er fruktplantasjer som har overført vann til byens forsyningssystem.

I mai starter regnperioden og vannkilder vil forhåpentligvis fylles opp. Men etter tre år med tørke – som har ført til av vannreservoarene er historisk lave – er det langt fra sikkert.

– Man får håpe det kommer regn når regntiden starter i mai/juni, men det er ikke sikkert det kommer nok. Det har jo ikke skjedd på noen år, sier Helland.

– Mye fokus

Helland har tidligere bodd i Sør-Afrika i fire år. Nå er hun i Cape Town i forbindelse med arbeidet til Kirkens Nødhjelp. Hun forteller at man legger godt merke til vannmangelen.

– Det har vært informasjon, påminnelser og skilter siden jeg gikk av på flyplassen, sier hun.

– Det er veldig mye fokus på det. Det er vanninnsparingstiltak over alt. Flere steder har de skrudd av vannet allerede for å spare på ressursene, forklarer hun.

Helland sier hun nok blir litt skånet, i og med at hun er tilreisende.

– Turistnæringen er ekstremt viktig for landet, så vi som er på besøk her lider absolutt ingen nød, selv om vi må spare på vannet. Dessuten har vi jo råd til å kjøpe oss drikkevann – det er det ikke alle som har.

– Mange opplever dette som provoserende

Cape Town har klart å over halvere det daglige forbruket med tiltakene – fra 1200 million til 540 millioner liter.

Vannreglene går blant annet ut på at man ikke får vanne planter eller hage, kun kan dusje i to minutter og at man ikke må trekke opp etter seg hver gang man er på toalettet.

– Sparetiltakene er egentlig bare relevante for middelklassen og oppover. De fattige – som det jo er mange av – har minimalt med vann uansett. Det er jo ikke de som skal spare. De har hverken innlagt vann, dusjer eller toaletter i utgangspunktet, sier Helland.

Omkring en fjerdedel av Cape Towns innbyggere bor i disse slumområder.

– Jeg snakket med en drosjesjåfør som fortalte at siden ikke har innlagt vann i utganspunktet, uansett må gå til vannposter for å hente vann.

De fattige lever i permanent vannkrise og har alltid gjort det, så for mange oppleves dette provoserende.

– Først når de rike opplever svikt i vannforsyningen, blir dette omtalt som en krise. Uvettig forbruk av vann er det de rike som står for, forklarer hun.

Bekymret for vannkvaliteten

Det har også vært mye snakk om vannkvaliteten. Ikke bare i Cape Town, men hele landet.

– Mange steder er grunnvannet forurenset av gruveindustrien. Det hjelper ikke å pumpe opp grunnvannet hvis det er forgiftet, slik det er under Johannesburg, for eksempel, forteller Helland.

Flere eksperter mener klimaendringene er en av de største grunnene til tørken og vannmangelen. Byen er avhengig av vann fra reservoarer og nye prosjekter som avsalting av sjøvann, skriver News 24.

– Ferskvann er en knapphetsressurs i store deler av verden, og det får man merke på kroppen her. Hvis man ikke behandler vannet bra, blir alt veldig vanskelig. Alt er jo avhengig av vann – jordbruk, industri og alt for at samfunnet skal gå rundt, sier Helland.