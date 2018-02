Fly med 71 mennesker styrtet utenfor Moskva

Publisert: 11.02.18 13:36

UTENRIKS 2018-02-11T12:36:28Z

En Antonov-148-maskin med 71 mennesker om bord har ifølge det russiske krisedepartementet styrtet rett utenfor Moskva.

Flyet hadde nettopp tatt av fra Domodedovo-flyplassen i hovedstaden da det forsvant fra radarene etter drøyt to minutter, skriver gazeta.ru.

Om bord skal det ha vært 71 mennesker. 65 var passasjerer og seks besetningsmedlemmer, ifølge det russiske luftfartsverket. Alle de 71 menneskene er bekreftet omkommet av russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Fra flyplassen i Orsk, byen som flyet var på vei til, kommer det nå bilder med pårørende i tårer.

Det er ikke kjent hva som førte til styrten, men den russiske havarikommisjonen undersøker alle muligheter, skriver nyhetsbyrået AP .











Øyenvitner skal ha sett at flyet var i brann, skriver Interfax, som også siterer en kilde i nødetatene på at passasjerer og besetning var uten muligheter til å overleve. En kilde forteller til Interfax at redningsmannskapene allerede har funnet en rekke døde kropper og likdeler.

Nettsiden Life har offentliggjort de første bildene fra ulykkesstedet . Det er en privat video som viser rester av flyet. Der snakker øyenvitner om at de ser postforsendelser inne i vraket.

Vrakrestene er spredd på et område på rundt én kilometer, heter det i en melding fra det russiske krisedepartementet, som også har publisert en liste over alle som var ombord på flyet.

Flysporingstjenesten Flightradar24 melder at flyet stupte 3000 fot (914,4 meter) på ett minutt før signalet ble tapt.

Flyet var altså på vei til byen Orsk, helt sør i Uralfjellene. Myndighetene opplyser at flyet styrtet i Ramenskij-regionen i Moskva fylke, omtrent åtte mil sørøst for byen Moskva.

To personer er funnet omkommet etter flystyrten i Russland , melder Reuters. De skal ikke ha funnet noen overlevende.

Flere politiske ledere er på vei mot ulykkesstedet, blant annet den russiske samferdselsministeren. President Vladimir Putin har allerede sendt sine kondolanser, det samme har Moskvas borgermester Sergej Sobjanin, og statsminister Dimitrij Medvedev.

Samtidig opplyser guvernøren i Orenburg-regionen, der byen Orsk ligger, at over 60 av passasjerene var fra regionen.

Lokale medier viser bilder av fortvilte og gråtende pårørende som har samlet seg på flyplassen i Orsk.

Avisen Vetjernjaja Moskva har offentliggjort navnene på seks døde besetningsmedlemmer. Her er det to piloter, to flyvertinner og to teknikere.

Flyet tilhørte flyselskapet Saratovskije Avialinii (Saratov Airlines) og var ifølge Interfax åtte år gammelt.

En talsperson i krisedepartementet sier til Tass at det er funnet vrakdeler i nærheten av en landsby som heter Stepanovskoje. Det samme ministeriet har også opprettet en nødlinje for pårørende.

Det gikk først rykter om at flyet hadde tilknytning til det russiske postverket. Det begynte også å gå rykter om at flyet skulle ha kollidert med et helikopter fra postverket. Alle disse påstandene er avvist av postvesenet selv.

Krisedepartementet avviser også at det er funnet helikopterdeler på ulykkesstedet