Mann tok på seg alle klærne sine – fikk ikke bli med flyet

Publisert: 18.01.18 09:07

For å unngå å betale for ekstra bagasje på flyet valgte en mann og ta på seg alle klærne sine, men det likte ikke flyselskapet.

En mann som hevder han ikke hadde råd til å betale for ekstra bagasje kom opp med et kreativt alternativ for å unngå ekstra kostnader, ifølge Chicago Tribune .

Påkledd i ti skjorter, åtte bukser og flere jakker skulle Ryan Carney Williams fly fra Island med British Airways.

Williams hevder på Twitter at han ble nektet ombordstigning på British Airways flyet fordi han hadde tatt på seg alle klærne sine.

Ikke råd

Mannen skulle fly fra Keflavik internasjonale lufthavn i Island til London onsdag 10. januar, men slik ble det ikke.

Williams la ut på Twitter flere videoer fra hendelsen som viser han pakket inn i klær.

I en av videoene forteller han at flyselskapet nektet han ombordstigning på grunn av hvordan han ser ut.

I en Twitter-melding forklarer han at han ikke hadde råd til å betale for ekstra bagasje fordi han hadde vært hjemløs på Island i over en uke.

Arrestert

Williams ble nektet boardingkort ved British Airways-desken på flyplassen. I en av videoene Williams la ut på Twitter, spør han om hvorfor han ikke får lov til å gå ombord flyet. I videoen ser man at en av de ansatte henter en sikkerhetsvakt og spør om de blir nødt til å ringe politiet.

Ifølge Iceland monitor ble han nektet ombordstigning fordi han var frekk og nektet å forlate desken. Politiet ble tilkalt og Williams ble arrestert.

British Airways sier til avisen at de har en rekke forskjellige reisemuligheter som skal passe for hver av kundene deres og informerer at å reise med bare håndbagasje fra Island koster 47 pund hver vei.

– Vi har forståelse for at kundenes planer kan endre seg underveis og vi tilbyr da muligheten til å betale for ekstra bagasje på flyplassen, sier en talsperson i British Airways til Iceland monitor.

Talspersonen forteller at de ga beskjed om dette til Williams og sørget for at han kom seg til London med et annet selskap.

Ble nektet igjen

Dagen etter var Williams tilbake på flyplassen. Han hadde fått mulighet til å fly hjem med selskapet EasyJet, men heller ikke dette skulle gå smertefritt.

Williams la da ut nok en video på Twitter hvor han forteller at nok en gang ble han nektet ombordstigning.

– Jeg var visstnok plagsom i går og får ikke gå ombord dette flyet heller og kommer meg ikke hjem. Jeg prøver å ringe mamma, pappa, stefaren min og broren min, sier han i videoen.

Han la også ut en skjermdump av en samtale med en representant for EasyJet, som forteller at på grunn av hendelsen med British Airways dagen i forveien, har de bestemt seg for å ikke la ham fly.

EasyJet svarer i en e-post til The Washington Post at kapteinen og mannskapet var bekymret etter hendelsen med British Airways og at de derfor refunderte pengene og ga ham mulighet til å fly hjem med et annet selskap.

Søndag kom Williams seg til slutt hjem, med Norwegian. Det er uklart om alle klærne hans ble med hjem.