INGEN KONTAKT: Louise Turpin får ikke komme nærheten eller kommunisere med sine barn. Foto: Mike Blake / TT / NTB scanpix

Moren fra «skrekkhuset» smilte da hun ble nektet kontakt med barna

Publisert: 26.01.18 08:53

UTENRIKS 2018-01-26T07:53:56Z

David (57) og Louise (49) Turpin har torturert og sultet sine 13 barn. Nå har en dommer utstedt kontaktforbud for foreldrene.

Ekteparet er siktet for tortur og barnemishandling mot sine 13 barn som er i alderen to til 29 år. VG var til stede i retten da Turpin-paret erklærte seg ikke skyldig.

Foreldrene får ikke lov til å kontakte de 13 barna som de skal ha holdt fanget over mange år. De får ikke lov til å komme nærmere enn 100 meter og kan ikke kontakte de via elektronisk kommunikasjon i tre år, bestemte en dommer i California i retten onsdag.

Familien får kun kommunisere gjennom sine advokater.

Moren smilte til ektemannen sin under store deler av den rettslige høringen, skriver The Independent. Faren holdt en alvorlig mine. Begge var lenket til stolene sine.

– Mistet all forståelse om hvordan verden fungerer

Under en pressekonferanse har statsadvokat Mike Hestrin uttalt at det er noe det verste av menneskelig fordervelse han har sett i løpet av karrieren sin.

Ungene skal ha vært i isolasjon fra hverandre og låst inne i sine rom. De skal ikke ha hatt direkte tilgang til mat, vann, dusj og medisinsk hjelp. De skal ha blitt straffet hvis de vasket hendene sine over håndleddene.

– Min opplevelse er at de har mistet all forståelse om hvordan verden fungerer. Ofre i slike saker forteller sin historie, men de forteller den veldig sakte. De vil gjøre det i sitt eget tempo, sa Hestrin ifølge The Independent.

Ofrene ble ofte mishandlet og lenket til møbler. De fikk kun lov til å dusje en gang i året og ett måltid om dagen.

En av de eldste guttene i søskenflokken skal ha tatt flere kurs ved det lokale universitetet, men ble fraktet til og fra av sin mor som ventet på ham utenfor lokalene.

Ingen mistanker

Ifølge naboene til familien i en forstad i Perris i California, virket ekteparet rare, men ingen ante noe om de grusomme tingene som foregikk innenfor husets fire vegger.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Dette er helt galskap, sa naboen Joshua Fink da VG møtte ham ved skrekkhuset like utenfor den døsige småbyen.

Familien flyttet fra Texas til California i 2010. Da de flyttet til California skal de ha startet hjemmeskole, som er en av grunnene til at det ikke ble oppdaget.

I Texas skal noen av barna ha gått på offentlig skole, men klassekamerater som minnes tilbake på den eldste jenta i søskenflokken.

Taha Muntajibuddin, som gikk på barneskolen til den nåværende 29-åringen, forteller i et Facebook-innlegg at hun allerede da viste tegn på å være underernært og at «klærne var så møkkete at det så ut som de hadde blitt dratt gjennom møkk, som hun også kunne lukte som noen dager».

Videre skriver hun at Turpin-jenta ble grovt mobbet, og at hun den i dag har veldig dårlig samvittighet for måten de behandlet henne, skriver Daily Mail.