FANGET: Rahaf Mohammed al-Qunun skriver på Twitter hun er fratatt passet, og at hun blir sperret inne på et rom på flyplassen i Bangkok. Foto: Twitter / Rahaf Mohammed al-Qunun

Saudiarabisk kvinne holdt igjen i Thailand – hevder hun blir drept hvis hun sendes hjem

En 18 år gammel saudiarabisk kvinne er holdt igjen på en flyplass i Bangkok. Hun hevder at hun kommer til å bli drept dersom hun blir sendt hjem til familien.

NTB

Rahaf Mohammed al-Qunun sier til AFP at hun ble stanset av saudiarabiske og kuwaitiske tjenestemenn da hun ankom Savarnabhumi flyplass i Bangkok lørdag.

18-åringen hevder tjenestemennene tok passet og reisedokumentene hennes med makt, en påstand menneskerettsgruppen Human Rights Watch (HRW) mener er sann.

– De tok passet mitt, sier hun til AFP, og legger til at hennes mannlige verge har anmeldt henne for å reise «uten hans tillatelse».

– Blir drept

Rahaf sier hun har valgt å flykte fra familien sin, som hun sier har mishandlet henne både fysisk og psykisk.

– Familien min er streng. De stengte meg inne på et rom i seks måneder bare for å klippe håret mitt, sier hun, og legger til at hun er helt sikker på at hun blir fengslet dersom hun sendes hjem til Saudi-Arabia .

– Og jeg er hundre prosent sikker på at de kommer til å drepe meg med en gang jeg slipper ut av fengsel, sier Rahaf.

Twitter-video

18-åringen har selv lagt ut en live-video på Twitter fra rommet hun blir holdt igjen på. I en annen Twitter-melding skriver hun at hun har valgt å stå fram med navn og bilde fordi hun «ikke har noe å tape».

Rahaf sier hun har forsøkt å rømme, men at sikkerhetsvakter følger nøye med. Hun forteller også om hvordan faren hennes har fortalt tjenestemenn ved den saudiarabiske ambassaden om at hun er en «psykiatrisk pasient» som må returneres til Saudi-Arabia.

– Gjør vår plikt

Surachet Hakparn, sjefen for Thailands immigrasjonsmyndigheter, sier til AFP at Rahaf vil bli sendt hjem til Saudi-Arabia innen mandag morgen.

Han sier hun blir nektet adgang til Thailand fordi hun «ikke kunne fremvise noen av de nødvendige dokumentene», men avviser at hun er anholdt av thailandske myndigheter.

HRWs Asia-direktør Phil Robertson slakter thailandske myndigheter for håndteringen av saken og ber FNs høykommissær for flyktninger om å gripe inn.

– Hva slags land tillater diplomater å gå rundt på de avsperrede delene av flyplassen for å beslaglegge pass og reisedokumenter fra passasjerer? spør han retorisk.

Hakparn legger til at thailandske myndigheter koordinerer med den saudiarabiske ambassaden.

– Dette er et familieproblem og et internt saudiarabisk anliggende. Vi gjør bare vår plikt, sier Hakparn til CNN . Han hevder også at Rahaf har forsøkt på å rømme fra et arrangert ekteskap.

Rahaf avviser Hakparns forklaring og sier hun kun skulle bruke Thailand som et transittland for å reise videre for å søke asyl i Australia, der hun hevder å ha fått innvilget visum.

Konservativt

Ultrakonservative Saudi-Arabia har i en årrekke fått kritikk for å praktisere strenge regler for hva kvinner tillates å gjøre.

Et vergesystem som gir menn vilkårlig myndighet til å ta beslutninger på vegne av sine kvinnelige slektninger, er blant restriksjonene.

I 2017 ble en annen saudiarabisk kvinne, Dina Ali Lasloom, stoppet i forbindelse med transitt via Filippinene. Også hun hevdet at hun forsøkte å rømme fra familien sin.

En sikkerhetstjenestemann ved flyplassen sa da at Lasloom «skrek og ropte om hjelp» mens menn bar henne ut med «tape over munnen, føttene og hendene hennes».

Den saudiarabiske ambassaden i Thailand og tjenestemenn i Riyadh har ikke vært tilgjengelige for kommentarer, ifølge AFP.