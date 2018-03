MØTTES: Kim Jongun håndhilser på Xi Jinping i Beijing. Foto: Ju Peng/Xinhua via AP

Bekrefter Kim Jong-un-besøk til Kina

Publisert: 28.03.18 02:14 Oppdatert: 28.03.18 03:07

Statlige kinesiske medier bekrefter at Nord-Koreas leder har besøkt Beijing i to dager på invitasjon fra Kinas president Xi Jinping. Kim skal ha sagt han er innstilt på atomnedrustning.

Ryktene om statslederens besøk i Kina har gått i flere dager, etter store sikkerhetsoppbud enkelte steder i landet.

Natt til onsdag norsk tid bekrefter både Sør-Koreas presidentstab Cheong Wa Dae og statlige medier i Kina at Kim Jong-un har besøkt Beijing . Reisen skal ha kommet til etter invitasjon fra Kinas leder Xi Jinping , og Kim skal ha hatt med kona Ri Sol-ju på turen som skal ha vart fra 25. til 28. mars.

Også Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA bekrefter at Kim har hatt samtaler med Xi.

Dette er Kims første utenlandstur etter at han kom til makten ved farens død i 2011. Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua var Kim i samtaler med president Xi Jinping og flere fra hans stab, melder CNN .

Nedrustning

Xinhua hevder Kim uttalte at han er engasjert i atomnedrustning på den koreanske halvøy.

– Saken om atomnedrustning på den koreanske halvøy kan få en løsning om Sør-Korea og USA responderer med godvilje på våre forslag og skaper en stemning for fred og stabilitet mens vi tar i bruk progressive og synkrone tiltak for å få realisert fred, skal Kim ha sagt.

President Xi sa Beijing er villige til å samarbeide med Nord-Korea for å fremme en varig «sunn og stabil utvikling av forholdet melom Kina og Nord-Korea som vil komme beggelandene og begge folkene til gode, og gi nye bidrag til fred, stabilitet og utvikling av regionen.»

Ryktene om besøket begynte å gå etter at et nord-koreansk tog tok seg inn i Kina mandag, men tidligere har ingenting vært bekreftet. Også Kim Jong-uns far, Kim Jong-il skal ha brukt dette toget i Kina, ifølge AP .

Kina har tradisjonelt vært en alliert og en viktig handlespartner for Nord-Korea.