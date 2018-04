I UBÅTEN: 8. august, to dager før Kim Wall (30) døde, inviterte Peter Madsen (47) minst fire kvinner med seg på «UC3 Nautilus». Foto: Deadlinepress/Ree Media.

Flere kvinner invitert på ubåttur to dager før Wall døde

Publisert: 04.04.18 17:21

UTENRIKS 2018-04-04T15:21:16Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) «Hei. Vi kan seile en Nautilus-tur i kveld, hvis du vil?»

Det skrev drapstiltalte Peter Madsen (47) i en tekstmelding til en ung kvinne 8. august i fjor – to dager før han og Kim Wall (30) dro på tur i ubåten.

Meldingen ble sendt klokken 14.30 sammen med en YouTube-video av «UC3 Nautilus».

Kvinnen var imidlertid ikke alene om å motta invitasjonen. Så langt har hele fire kvinner med ulike bånd til Madsen forklart seg om invitasjoner mottatt 8. august.

Foreslo familietur

Den unge kvinnen som onsdag vitnet i retten, ble kjent med Madsen på en fest for syv-åtte år siden. Hun forteller at de to hadde sporadisk kontakt, der de blant annet skrev til hverandre om ubåten.

I begynnelsen var hun åpen for å bli med på en tur i ubåten, «for hvem fanden kjenner noen som har bygget en ubåt». Madsen hadde til og med foreslått at hun skulle ta med seg familien og at de kunne dra på piknik med barna hennes.

Sommeren 2017 ble tonen imidlertid en helt annen, forklarer kvinnen i retten. Ifølge henne ble Madsen langt mer pågående, og i en SMS foreslo han at de to skal dra ut på tur alene først, så hun kan bli kjent med ubåten.

Etter en telefonsamtale i juli ble vitnet enig med ektemannen om å takke nei til tilbudet. Likevel fikk hun en ny melding 8. august:

«Hei. Vi kan seile en Nautilus-tur i kveld, hvis du vil?», sto det i meldingen. Igjen avslo kvinnen tilbudet.

Reagerte på «du»-melding

Samme dag ble også en annen kvinne kontaktet av Madsen.

De to møttes for første gang da kvinnen og noen venninner tilfeldig passerte Madsens ubåt og ble invitert på en omvisning. Etterpå laget Madsen og venninnene en gruppesamtale på Facebook, der de snakket om en mulig tur i ubåten.

Samtalen stoppet imidlertid 26. juli, før Madsen overraskende tok opp kontakten med den unge kvinnen 8. august.

«Hei. Kan du huske undervannsbåten? Jeg skal på en undervannstur til Flakfortet. Vil du være med på den?», skrev Madsen i en tekstmelding.

– Hva tenkte du da du fikk den? spurte aktor i retten.

– Jeg reagerte på at han skrev «du», svarte vitnet, som videre forklarte at hun latet som hun var på ferie for å unnslippe turen.

Møtte Madsen tilfeldig

En tredje kvinne forklarte i retten tirsdag at hun var ute og spiste middag på Refshaleøen i København 5. mai i fjor, da Madsen og to andre personer passerte i ubåten ute på havet.

– De ville at vi skulle kaste et rep til dem, fordi ubåten hadde fått problemer, sa kvinnen.

Etter at ubåten var lagt til kai, fikk kvinnen og venninnen hennes en omvisning i båten, forklarte hun i retten.

– Ble du tilbudt en tur ut på vannet? ville aktor vite.

– Ja, han spurte om vi ville bli med ut en dag. Det var i mai. Men så hørte jeg ikke noe før 8. august, da han spurte om jeg ville være med på tur, svarte kvinnen.

«Are you in for a submarine ride for the weekend?», altså «er du med på en ubåttur denne helgen?», står det i tekstmeldingen fra Madsen sendt 8. august.

Fordi hun skulle reise til London senere samme kveld, takket kvinnen nei til tilbudet.

Avtalte tur med sexpartner

En fjerde kvinne som ble invitert på tur to dager før Wall døde, er Madsens mangeårige sexpartner Deirdre King, som selv har stått frem i media ved flere anledninger.

De to ble enige om å dra på tur fredag 11. august, men i stedet våknet King til beskjeden om at ubåten var sunket.

Da King vitnet i rettssaken, beskrev hun Madsen som «et varmt og kjærlig menneske». De to uttrykte også sin kjærlighet for hverandre inne i rettssalen ved å forme hendene sine som hjerter.

Madsens ekskone uteblir

Også et femte vitne, en tidligere praktikant ved Raketmadsens Rumlaboratorium, har forklart at hun ble invitert på tur i ubåten samme uke som Wall døde.

Av ordlyden i meldingene mellom henne og Madsen, er aktor og forsvarer imidlertid ikke enige om hvorvidt Madsen ønsket å ha med seg kvinnen alene på tur, eller om det var snakk om en større gruppe.

Kvinnen har heller ikke selv noe klart inntrykk av hva Madsen tilbød.

36 av de totalt 37 vitnene i saken har nå avgitt sin forklaring for retten. De siste vitnet, Madsens tidligere kone, har levert en legeerklæring og ikke dukket opp.

Dommen i saken er ventet 25. april.