NATO-sjef Jens Stoltenberg: – De skyldige må bli holdt ansvarlig

Publisert: 12.04.18 14:30 Oppdatert: 12.04.18 15:16

UTENRIKS 2018-04-12T12:30:30Z

Under Jens Stoltenbergs pressekonferanse fordømmer NATO-sjefen bruk av kjemiske våpen, og sier at de skyldige bak angrepet i Syria må bli holdt ansvarlig.

Torsdag møtte NATO-sjef Jens Stoltenberg og Slovakias statsminister Peter Pellegrini, med en påfølgende pressekonferanse.

– En trussel mot verdensfreden

Under pressekonferansen fordømmer Stoltenberg bruken av kjemiske våpen.

– Lørdagens angrep var forferdelig og drepte mange mennesker, inkludert barn, sier Stoltenberg.

Han ber den syriske regjeringen om å gi full tilgang til internasjonale medisinske hjelpearbeidere og etterforskere til området som ble angrepet i byen Douma i Syria .

Han er klar på at han ikke bare snakker til Assad-regimet.

– Angrepet skjedde i et område hvor Assad-regimet opererer. Men jeg snakker også til Assads støttespillere, Iran og Russland, sier Stoltenberg.

Videre sier han at de skyldige bak angrepet må bli holdt ansvarlige.

– Kjemiske våpen er en trussel mot verdensfreden. Vi er ekstremt bekymret. Jeg vil understreke viktigheten av å beskytte forbudet vi har mot kjemiske våpen.

Fortsatt usikkert hva som vil skje

USAs president Donald Trump uttalte onsdag at USA ville angripe Syria. Torsdag sa han imidlertid at han aldri hadde sagt når angrepet skulle skje, og at det enten kunne være veldig snart eller «ikke snart i det hele tatt» .

Frankrikes president Emmanuel Macron har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om hva Frankrike kommer til å gjøre, og sier at de vil bestemme seg «når tiden er inne».

Senere i ettermiddag vil også Storbritannias statsminister Theresa May avholde et ekstraordinært møte med regjeringen for å diskutere hva landet vil gjøre, men britene skal allerede ha sendt ubåter mot Syria .

Russland har uttalt at enhver militær handling mot Syria vil få alvorlige konsekvenser. Dette har gjort at eksperter VG har snakket med frykter at det hele vil resultere i storkrig .

