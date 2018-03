DREPT: Omar Mateen drepte 49 mennesker på en nattklubb i Florida, før han selv ble drept av politiet. Foto: PRIVAT

Orlando-terroristens kone frikjent for terrormedvirkning

Publisert: 30.03.18 17:11

UTENRIKS 2018-03-30T15:11:04Z

Kona til Orlando-skytter Omar Mateen (29) er frikjent, melder CNN. Hun var tidligere mistenkt for medvirkning til terrorhandlingene.

Mateen drepte 49 mennesker på den populære homse-nattklubb Pulse i Orlando i juni 2016. Kona Noor Salman (30) ble arrestert i januar 2017 – mistenkt for å ha hjulpet ektemannen, blant annet ved å unnlate å varsle myndighetene om planene hans.

Fredag ble hun frikjent for alle anklager, melder CNN.

Bakgrunn: CNN: Kona til Orlando-terrorist arrestert

– Frykten holdt meg tilbake

I avhør med FBI har Salman fortalt at hun forsøkte å overtale mannen til å avlyse det planlagte angrepet mot homseklubben Pulse, ifølge NBC.

– Jeg skulle ønske jeg gjorde det riktige, men frykten holdt meg tilbake. Jeg skulle fortalt sannheten, skrev Salman i et innlegg som ble lest opp i retten.

Utover dette skal hun ikke vitne, skriver CNN.

– Omar Mateen er et monster. Noor Salman er en mor, ikke et monster. Det eneste hun gjør seg skyldig i, er å ha vært gift med et monster, sa Salmans advokat, Linda Moreno i retten.

Les også: CNN: Orlando-skytteren tekstet med kona under angrepet

Visste om angrepet

30-åringen skal tidligere ha fortalt at hun ved en anledning kjørte ektemannen til nattklubben Pulse, angivelig fordi Omar Mateen ønsket å «undersøke stedet».

Kilder opplyser også at kona i tillegg har forklart at hun var sammen med 29-åringen da han oppsøkte en våpenbutikk for å kjøpe ammunisjon og et pistolhylster før angrepet.

Hun skal også ha avgitt en løgndetektortest og skal ha fortalt FBI at hennes ektemann har blitt radikalisert det siste året, ifølge CBS.

Noor Salman er Omar Mateens andre kone og mor til hans tre år gamle sønn. Hun er av palestinsk opprinnelse og skal flyttet fra Jordan til USA i 2006. I 2013 flyttet hun sammen med Omar Mateen, ifølge WFTV.

