TOTAL GALSKAP: Hans egne etterretningsbyråer har slått fast, også overfor Trump, at Putin beordret et cyberangrep på oss, sier tidligere FBI-spesialagent Asha Rangappa om Trumps Putin-møte i sommer. Foto: LEAH MILLIS, Reuters og Privat

Tidligere FBI-agent til VG: – Trump kjemper Putins kamp

Publisert: 04.08.18 19:25

UTENRIKS 2018-08-04T17:25:15Z

NEW YORK (VG) Tidligere FBI-spesialagent Asha Rangappa mener at Donald Trumps desperate forsøk på å diskreditere Mueller-etterforskningen tyder på at han har mistet kontrollen, og at han i realiteten kjemper Vladimir Putins kamp.

– Trump er veldig bekymret. Det er ingen annen grunn til at han skal sende ut disse seriene med forrykte Twitter-meldinger. Han slår rundt seg når han føler at han ikke har kontroll. Han kjenner presset, og han kjenner det ekstra når hans valgkampsjef, Paul Manafort, i disse dager er på tiltalebenken, sier høyprofilerte Asha Rangappa til VG.

Trumps tidligere valgkampsjef er tiltalt i to rettssake r som er direkte resultat av Robert Muellers etterforskning. Manafort er mistenkt for skatte- og banksvindel for flere millioner dollar. I den andre rettssaken om noen uker står han tiltalt for å ikke å ha registrert seg som en lobbyist for en fremmed makt, og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Men selv om over 30 personer hittil er tiltalt som et resultat av Muellers etterforskning, går det knapt en dag uten at Trump angriper den.

Trump kaller granskingen av en mulig koordinasjon mellom Trumps team og Russland for «en rigget heksejakt».

Nylig ba han også sin egen justisminister Jeff Sessions om å avslutte etterforskningen, før Det hvite hus rykket ut og sa at dette bare var en privat mening fra USAs president, ikke en ordre.

– Nesten hver dag tvitrer han noe som er helt på jordet, tydelig midt i et raserianfall. Det sier meg at noe er galt. Det er som filmen Groundhog Day, hvor vi gjenopplever den samme dagen hver gang vi står opp, sier Rangappa, som jobbet med kontraspionasje i FBI og som nå er ekspert på Russland-etterforskningen i store amerikanske medier.

Hun reagerer også sterkt på at det ikke er kommet en offisiell utskrift eller redegjørelse om hva Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket om i to timer om i Helsinki i juli.

– Det er total galskap. Hans egne etterretningsbyråer har slått fast, også overfor Trump, at Putin beordret et cyberangrep på oss. Likevel går han inn i et møte med Putin, hjernen bak alt, uten å ha med noen andre offisielle representanter, understreker Rangappa til VG.

USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats overrasket mange da han under en pressekonferanse i Det hvite hus sist torsdag sa at han «ikke er i posisjon til fullt ut forstå hva som skjedde i Helsinki».

– Ingen vet hva som skjedde i det møtet. Vi vet ikke hva som ble sagt der inne. Putin kan for eksempel ha spurt Trump om å benåde Paul Manafort. Ikke vet vi. Dette er helt imot prinsippene i et amerikansk demokrati, sier Rangappa oppgitt.

Hun mener at Putin-møtet var et vendepunkt for en del republikanere som inntil da hadde støttet Donald Trump nærmest uansett.

– Trump så svak ut, uten ryggrad. Han aksepterte bare det Putin sa, og godtok at Putin kjørte over ham. I ettertid redigerte også Det hvite hus den offisielle utskriften fra pressekonferansen hvor Putin innrømmet at han ønsket at Trump skulle vinne presidentvalget. De redigerte altså bort faktuelle ting som ble sagt. Dette er som en dårlig novelle, sier Rangappa.

Hun mener Trump, muligens uten å forstå det selv, hjelper Putin i å svekke USA.

– Russland har større ambisjoner enn bare å blande seg inn i amerikanske valg. Et valg er bare et veldig godt tidspunkt å slå til på. Det store målet for Putin er å skape splittelser i det amerikanske samfunnet, og ødelegge sentrale verdier som verdenssamfunnet alltid har forbundet med USA. Så når presidenten underminerer institusjoner som FBI, domstolene og mediene, så kjemper han Putins kamp. Husk også at Trump nylig sa under et valgkampmøte at folk ikke skal tro på det de ser og hører, sier Asha Rangappa.

Under en felles presseseanse i Det hvite hus sist uke understreket FBI-sjef Christopher Wray, etterretningsdirektør Dan Coates, NASA-direktør, sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen og sikkerhetsrådgiver John Bolton at Russland blandet seg inn i valgkampen i 2016, og at de forventer det samme under mellomvalget i november – og trolig i 2020.

Dette er ord Trump selv aldri har sagt. Han har riktignok noen ganger blitt presset til å si at det trolig var Russland, men han har alltid lagt til at det også kan ha vært andre.

FBIs etterforskning * I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA. * I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter. * Trump sparket i februar i fjor sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette. * I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det. * Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey oppsagt av Trump. * 17. mai ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget. * I juli ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni i fjor hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet. Trumps personlige advokat Michael Cohen skal ifølge CNN være klar til å fortelle at han var til stede på et møte hvor Trump ble informert om dette møtet, i forkant. * I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen. * I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. * En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. * 1. desember ble det kjent at Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt. * 16. februar opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. * 13. juli opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt 12 agenter fra russisk militæretterretning for blant annet hacking av Demokratene før valget. Kilde: NTB og VG

– Jeg har aldri i min levetid sett en administrasjon som presenterer et så forvirret budskap om en nasjonal sikkerhetstrussel. Faktum er at det sender et veldig splittet budskap til både våre fiender og våre allierte om at vi ikke har en klar politikk når det gjelder Russland. Dette har pågått for lenge til at det kan være inkompetanse, sier Leon Panetta (80), tidligere stabssjef for president Bill Clinton, til CNN.