SØK: Politiet finkjemmet Queen Elizabeth Gardens, der paret skal ha funnet flasken de tror spredte nervegiften. Foto: Ben Birchall/PA via AP

Nervegift-offerets bror: Han ble utsatt for giften etter å ha knust en flaske

Publisert: 22.07.18 02:09

UTENRIKS 2018-07-22T00:09:35Z

Broren til Charlie Rowley som ble utsatt for nervegiften novitsjok i Amesbury, forteller at broren har sagt han håndterte en parfymeflaske som knuste, og tror det er kilden.

Britiske Telegraph har snakket med Matthew Rawley, broren til 45-årige Charlie som sammen med Dawn Sturgess ble i begynnelsen av juli funnet bevisstløs i et hus i Amesbury, omkring 13 kilometer fra der den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forsøkt drept med nervegift i mars. Sturgess døde senere på sykehus .

Ifølge Matthew er brorens minner om hva som fant sted fremdeles uklare, men han husket noe:

– Han fortalte meg at de fant noe som så ut som en parfymeflaske. Dawn sprayet innholdet på innsiden av begge håndleddene og gned dem mot hverandre, sånn du gjør når du prøver parfyme, sier han til avisen og fortsetter:

– Charlie sa hun deretter ga ham flasken og på en eller annen måte gikk den i knas i hendene hans. Det er sånn han må ha blitt utsatt for giften.

Flasken ble funnet av politiet for like over en uke siden , under et grundig søk av Rowleys leilighet i Amesbury.

Paret tok en buss dit etter å ha tilbragt ettermiddagen og tidlig kveld i Queen Elizabeth Gardens 29. juni. Det var der de skal ha funnet det som så ut som en parfymeflaske.

Dagen etter kollapset de med noen timers mellomrom og ble fraktet til sykehus.

Matthew Rowley sier han var sikker på at broren kom til å dø da han fikk vite at Dawn Sturgess var død. Men Charlie Rowley ble utskrevet fra sykehuset fredag, etter 20 dager med behandling for forgiftningen.