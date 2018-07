Over 500 turgåere står fast etter jordskjelv i Indonesia

NTB

Publisert: 30.07.18 07:53

UTENRIKS 2018-07-30T05:53:17Z

Omkring 560 turgåere står fremdeles fast på en aktiv vulkan i Lombok i Indonesia mer enn et døgn etter jordskjelvet som har kostet minst 16 personer livet.

Turgåerne og guidene deres står fast ettersom veiene ned fra vulkanen er ødelagt som følge av jordskred, opplyser myndighetene i landet mandag morgen.

Helikoptre og redningsarbeidere jobber på spreng ved den aktive vulkanen Rinjani, som er et svært populært reisemål kjent for sine fine fotturer.

Jordskjelvet med styrke 6,4 inntraff sent lørdag kveld og har ført til skader på mer enn 1.000 bygninger. Minst 16 personer er bekreftet omkommet som følge av jordskjelvet og påfølgende jordskred.

Jordskjelvet hadde sentrum sju kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram øst på Lombok. Grunne skjelv – det vil si skjelv som har sentrum mindre enn 60 kilometer under bakken – øker risiko for skader og dødsfall.

Det kraftige skjelvet, som fikk innbyggerne til å flykte fra hjemmene sine i panikk, ble fulgt av to nye jordskjelv i tillegg til over 130 etterskjelv. To av etterskjelvene hadde en styrke på over 5.