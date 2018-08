TUNGT PRISET: En kylling i Venezuela. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS/ REUTERS

Lanserer ny valuta: Så mye koster én kylling i Venezuela

Pengestabelen på bildet er hva du må ut for dersom du skal kjøpe en kylling i kriserammede Venezuela. Mandag lanserer det oljerike landet sin nye valuta som en del av ny økonomisk reform.

Det holder ikke med vanlig lommebok for å kjøpe en kylling i Venezuela . Du trenger faktisk et trillebårlass med sedler.

Det viser bildet av en kylling på 2,4 kg, som er avbildet ved siden av 14.600.000 bolivarer, prisen og tilsvarende 2,22 USD, torsdag.

Det var prisen på et uformelt marked i lavinntektsområdet Catia. Bildet er tatt utenfor en minibank i Caracas i Venezuela.

Inflasjonsnivået var oppe i 82.700 prosent i juli, melder AOL . Ifølge det norske Utenriksdepartementet er det store økonomiske problemer i Venezuela, noe som gir seg utslag i omfattende valutarestriksjoner og varemangel i butikkene.

VG har tidligere skrevet om at den dype humanitære krisen i Venezuela har skapt den største flyktningkrisen i nyere latinamerikansk historie.

VG besøkte også et offentlig sykehus i Caracas i 2015. Da var selv det mest grunnleggende av medisinsk utstyr nesten ikke å oppdrive.

To millioner for en kopp kaffe

Tidligere har landet forsøkt å løse krisen blant annet ved å endre fargen på pengesedlene.

De gikk deretter ut med at de ville kutte tre nuller i valutaen, noe som viste seg å være for lite, og senere måtte oppjusteres med enda to nuller, skriver The New York Times .

Venezuelaner og kaféeier i Caracas, Yosmar Nowak, sier til New York Times at hun er bekymret for at det ikke er noen løsning i sikte.

Hun har selv måttet øke prisen i kafeen over 40 ganger hittil i år – der en kopp kaffe i dag koster 2 millioner bolivar.

– Hvis det fortsetter slik må vi antagelig bare gjøre det samme igjen i Desember, spår hun.

Allerede på nyåret, 26. januar, skrev den amerikanske økonomiprofessoren Steve Hanke på Twitter at Venezuelas inflasjon på 7276 prosent, det høyeste målte noensinne i landet.

Hanke har også uttalt at Maduros reform er rent kosmetisk, og at Venezuela først og fremst trenger ny økonomisk kurs, ikke en ny valuta.

Det internasjonale pengefondet (IMF) frykter at inflasjonen i løpet av året kan nå én million prosent. IMF sammenligner situasjonen med hyperinflasjonen i Zimbabwe og i Tyskland på 20-tallet.

Det fryktes imidlertid at Maduros nye reform kan gjøre vondt verre, og dytte inflasjonsnivået enda høyere.

Ny valuta på mandag

På mandag vil den nye valutaen, på engelsk «sovereign bolívar», lanseres. Én suveren bolivar tilsvarer 100.000 av den gamle bolivaren, altså en nedskrivning på fem nuller.

Valutaen skal knyttes opp mot Venezuelas kryptovaluta «petro», som baseres på prisen på ett fat med olje. Dette trekket er kontroversielt, og det er knyttet usikkerhet til hvordan petroen fungerer og hvem som benytter valutaen.

Olje står for 96 prosent av landets eksportinntekter, men produksjonen har sunket til langt under halvparten på ti år på grunn av inkompetent styring og manglende vedlikehold og investeringer, samtidig som oljeprisen sank kraftig for noen år siden, skriver NTB.

Budsjettunderskuddet er på 20 prosent av BNP, mens utenlandsgjelda er kommet opp i 150 milliarder dollar, og flere millioner venezuelanere har rømt fra landet.