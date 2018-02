BRØT UT I GRÅT: 16 år gamle Sheryl Acquaroli var en av mange overlevende som hadde møtt opp for å følge avstemningen i Florida. Foto: Reuters

Raser etter Florida-nei til våpenforslag

Publisert: 21.02.18 04:34

UTENRIKS 2018-02-21T03:34:03Z

Sheryl (16) overlevde skoleskytingen. Her forstår hun at et nytt våpenforbud-forslag blir stoppet allerede før det var debattert.



Den 16 år gamle jenta var en av nesten hundre overlevende som hadde tatt turen til representantenes hus i Florida , som for en uke siden ble rammet av den dødeligste skoleskytingen siden Sandy Hook-massakren i 2012 .

Der skulle politikerne i delstatens hovedstad Tallahassee stemme over hvorvidt de i det hele tatt skulle debattere – og senere stemme over – et forbud mot visse typer ammunisjon og automatgevær.



Det ville blant annet rammet det halvautomatiske geværet av typen AR-15, som gjerningsmannen Nikolas Cruz (19) brukte da han åpnet ild mot den videregående skolen i Parkland .

Her forteller en av elevene om dramaet:

Men natt til onsdag norsk tid ble forslaget fra demokratene stemt ned med 71 mot 36 stemmer. Blant dem som reagerer kraftig er 16 år gamle Sheryl Acquaroli, som er avbildet idet hun bryter ut i gråt.

– Jeg visste det ikke kom til å gå gjennom. Neste dødsfall med automatvåpen her i Florida er deres feil. De kunne ha gjort noe i dag, sier hun etterpå.

Hun får støtte av 16 år gamle Noah Kaufman.

– De stemmer for å la skytingen fortsette å skje. De som stemte nei til dette har ikke opplevd det vi har. Jeg vil gjerne si til dem «dette kan skje deg».

– Hvordan kan de gjøre dette mot oss? Tuller dere? Det sinne jeg nå føler er ubeskrivelig, sier 18 år gamle Emma Gonzalez, som har fått stor oppmerksomhet for sitt nådeløse oppgjør med president Donald Trump – og andre som er kritiske til en tydelig innstramming.

Avstemningen har også fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Blant annet fordi de samme politikerne tidligere på dagen sa ja til å erklære porno som «en helserisiko». Flere påpeker blant annet at det ikke er porno, men våpen som dreper landets ungdommer.

– Porno er viktigere. Har noen måttet begrave barnet sin på grunn av pornografi? spør demokraten Carlos Guillermo Smith, som selv kjente flere av ofrene etter massakren på en nattklubb i Orlando i 2016.

– Ja, vi husker alle den gangen en gjeng pornostjerner gikk inn på en skole og drepte en haug av uskyldige barn og lærere, skriver en bruker på Twitter.