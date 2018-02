MØTTE TSVANGIRAI: Daværende statsminister Jens Stoltenberg møtte Morgan Tsvangirai i 2008. Foto: Tore Kristiansen, VG

Opposisjonsleder i Zimbabwe død

Publisert: 14.02.18 23:12

Zimbabwes opposisjonsleder Morgan Tsvangirai døde onsdag kveld i Sør-Afrika, ifølge Reuters.

Tsvangirai ble 65 år og døde etter en lang kamp mot kreftsykdom. Hans dødsfall kaster derved hans parti Movement for Democratic Change (MDC) inn i usikkerheten – bare tre måneder etter at militæret fjernet landets statssjef Robert Mugabe.

– Jeg kan bekrefte at han døde i kveld, sier MDCs visepresident Elias Mudzuri onsdag til Reuters .

Tsvangirai har den siste tiden vært alvorlig syk som følge av kreft. Helt siden juni 2016 har han vært ut og inn av sykehus som følge av sykdommen.

For en drøy uke siden ble det kjent at tilstanden var kritisk, og at han var innlagt på et sykehus i Sør-Afrika .

Tsvangirai var trolig Zimbabwes mest populære politiker og den tidligere fagforeningslederen var viden kjent for sine tøffe oppgjør med den aldrende Mugabe, som trakk seg etter et de facto kupp i desember.

Det er kalt ut nyvalg innen seks måneder og Tsvangirais død etterlater partiet i kaos og det vil gi en fordel for regjeringspartiet ZANU-PF, som ledes av Mugabes tidligere stedfortreder Emmerson Mnangagwa.