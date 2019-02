SVÆRT SVAK: Leyla Güven får behandling i sitt hjem i Diyarbakir i Tyrkia i slutten av januar. Hun har nektet å avslutte sultestreiken, selv om hun ifølge sine støttespillere er livstruende syk. Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Politiker livstruende syk etter sultestreik

Den kurdiske politikeren er døden nær etter over 100 dagers sultestreik. Fra fengselet sender partikolleger en desperat bønn til Europarådet og Thorbjørn Jagland.

Leyla Güven er så svak at en enkel forkjølelse vil koste henne livet. Derfor bruker hun alltid munnbind i møter med sine støttespillere. De som når frem til henne vel å merke – tyrkisk politi holder den politiske fangen så isolert som de kan.

OMRINGET: Politikere fra det prokurdiske HDP forsøker å treffe sin kollega Leyla Güven, men blir stanset av det tyrkiske politiet. Foto: SERTAC KAYAR / X03656

Da partikolleger av Güven forsøkte å nå frem til hennes hus i byen Diyarbakir i slutten av forrige uke ble de stanset av en mur av politiskjold.

Güven representerer det prokurdiske opposisjonspartiet HDP, og nå forsøker partiet seg med en desperat bønn fra partiets tidligere leder. Fra høysikkerhetsfengselet i Edirne skriver Tyrkias mest kjente politiske fange, Selahattin Demirtas, et brev til Europarådet og EU-parlamentet:

pullquote «Mine venners sultestreik har nådd dødens grense», skriver Demirtas i brevet, som VG har fått tilsendt.

Leyla Güven (55) satt tidligere sammen med Demirtas i parlamentet, frem til den daværende partilederen ble fengslet i november 2016. I januar i fjor ble Güven også fengslet, på bakgrunn av kritikk mot Tyrkias militæroperasjon mot den kurdiske militsen YPG i Syria.

SVÆRT SYK: Leyla Güven på vei inn i en ambulanse i forrige uke i byen Diyarbakir, etter å ha fått behandling ved et sykehus i byen. Foto: SERTAC KAYAR / X03656

Den tyrkiske regjeringen ser på YPG som en terrororganisasjon på lik linje med det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. Det prokurdiske HDP har på sin side avvist at partiet har en direkte kobling til PKK, men de to bevegelsene har samme velgerbase, har partiet forklart til VG.

Under sitt eget opphold i fengsel rettet Leyla Güven søkelyset mot den fengslede PKK-lederen Abdullah Öcalan, som har sonet en livstidsdom i et isolert fengsel på en øy utenfor Istanbul siden han ble pågrepet i 1999.

Güven innledet den 8. november i fjor en sultestreik, og krevde at Öcalan skulle få muligheten til å få besøk av advokater og familiemedlemmer, og 12. januar i år fikk Öcalan se sin bror Mehmet for første gang på to år.

I slutten av januar beordret en tyrkisk domstol umiddelbar betinget løslatelse av Güven, som har fortsatt å sultestreike fra husarrest. Hun overvåkes av tyrkiske myndigheter, og er blitt behandlet på et sykehus i hjembyen.

Over 150 andre kurdiske politikere som sitter fengslet i Tyrkia har begynt å sultestreike i sympati med Güven. I sitt brev til Europarådet påpeker partiet at kravet om å bryte isolasjonen av Öcalan kan bringe sikkerhet, fred og stabilitet til Tyrkia og Syria.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har tatt saken til den sultestreikende politikeren opp med tyrkiske myndigheter, forklarer Jaglands talsmann Daniel Holtgen til VG.

– Jagland ba om at Leyla Güven skulle løslates fra fengsel, og det skjedde. Europarådets torturovervåkningskomité er den eneste som får treffe Öcalan, og det er veldig viktig at den tilgangen opprettholdes. Vi ber om dialog med det kurdiske samfunnet, sier Holtgen.

Han legger til at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen alltid ber sultestreikende om å avslutte, av hensyn til liv og helse.