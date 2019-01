DET OVALE KONTOR: Demokratene Nancy Pelosi (t.v.) og Chuck Schumer (t.h.) på besøk hos Donald Trump og visepresident Mike Pence i Det hvite hus. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Derfor får de ikke slutt på Trumps «shutdown»

Nedstengingen av deler av det amerikanske statsapparatet har nå vart i fem uker. Ingen vet når 800.000 statlig ansatte neste gang får lønn.

Årsaken til at det amerikanerne kaller en «shutdown» har oppstått er at president Donald Trump ikke vil godta et statsbudsjett før det inneholder 5,7 milliarder dollar, eller rundt 49 milliarder kroner til Trumps grensemur.

Konsekvensen er at siden 22. desember har rundt en fjerdedel av de amerikanske statsapparatet vært satt ut av spill. 800.000 statlig ansatte har i denne perioden ikke fått utbetalt lønn, det til tross for at mange av dem, for eksempel ansatte i sikkerhetskontrollene på flyplasser, er tvunget til å møte på jobb.

I går ble to forslag til løsning, et fra Demokratene og et fra Republikanerne, som ventet stemt ned i Senatet. Ingen vet hva som nå vil skje.

Her forklarer Mark A. Peterson, som er jus- og statsvitenskapsprofessor ved University of California i Los Angeles (UCLA), hvordan man havnet i denne situasjonen og hvorfor den er så fastlåst.

Hvorfor vil verken Trump og Republikanerne eller Nancy Pelosi og Demokratene gi seg?

– I dette konkrete tilfellet er ikke ansvaret like stort hos begge parter. Det er først og fremst Trump som har skylden for at man endte opp med en «shutdown». Dette er første gang i historien at en president i USA, personen som har hovedansvaret for at statsapparatet er oppe og går, har initiert en nedstenging. Det er en betydelig ansvarsfraskrivelse fra hva grunnloven sier at en president skal ha ansvar for. Trump ser dessuten ikke ut til å ha forstått at når det andre partiet kontrollerer et av kamrene i Kongressen må man virkelig være i stand til å lage avtaler og å inngå kompromiss. Presidenten må forstå sine nye begrensninger. Det ironiske er jo at Republikanerne ikke fant midler til å finansiere muren når de faktisk hadde flertall i begge kamrene samtidig som de hadde presidenten. Jeg tror også at Demokratene, med rette, frykter at dersom de gir etter denne gangen vil Trump kunne finne på å bruke en nedstenging som pressmiddel også i fremtiden. Betaler man ut løsepenger blir det fort flere kidnappinger.

Hvor lenge kan dette vare?

– Det er vanskelig å si, men dersom jeg skal forsøke på en spådom må det være at i løpet av de neste par ukene vil trøbbel i flytrafikken, stopp i FBI-etterforskninger, tilskudd til småbedrifter og så videre føre til så mye press på Kongressen at de er nødt til å foreta seg noe. Det jeg er usikker på er om det er noen mulighet for Trump til å være en del av dette, eller om han bare vil bli overkjørt av et kongressflertall på minst to tredjedeler. Det kan ikke presidenten overkjøre med et veto, noe jeg tror han vil gjøre dersom en mindre flertall i Kongressen skulle vedta et budsjett uten midler til muren.

Hvordan ser Donald Trump på at «shutdownen» har vært så lenge?

– Trump er ganske ubekymret over konsekvensene av nedstengingen så lenge den ikke går utover den samlede økonomien. Han tror også at hans politiske suksess er avhengig av at han står fast på kravet om en mur. Ikke glem at han i utgangspunktet signaliserte at han ville skrive under på budsjettforslaget som først gikk gjennom i Representantenes hus og så enstemmig i Senatet, men så trakk han seg og tok i stedet eierskap i nedstengingen. Trump ser forhandlinger som noe som ender med at en side vinner og en side taper, og han vil kun akseptere å være en vinner. Uansett hva som skjer kommer han til å hevde at det er en seier for ham og et tap for Demokratene. (Mange mener Trump endret mening etter at medier som til vanlig støtter ham antydet at han feiget ut fra kravet om penger til muren, og dermed ville «tape» det valgløftet journ.anm.).

Hva er, på lengre sikt, konsekvensene av nedstengingen?

– Ettersom det er helt ekstraordinært at en president tar initiativ til en «shutdown» kan man argumentere for at å nå gi etter for Trump vil være å sette statsansatte i en konstant risiko for at noe lignende skal skje igjen. Da blir det ikke enkelt å rekruttere de beste folkene til statlige jobber.

At det har vart så lenge, er det et tegn på at Kongressen og presidenten ikke har respekt for vanlige folk?

– Igjen må jeg si at jeg mener dette handler mest om presidenten, og siden det gjør det tror jeg ikke at nedstengingen tjener Republikanerne i det lange løp. En nedstenging er ikke et tegn på god styring, så mange vil kanskje kvie seg for å stemme på disse igjen.

For oss nordmenn er det vanskelig å forstå at dette i det hele tatt kan skje. Hva er din forklaring?

– Dette er historien om maktfordelingsprinsippet. Systemet vårt er designet til å handle om debatt og kompromiss blant ulike interesser og synspunkt og til å hindre styresmaktene i å foreta seg lite gjennomtenkte ting. Men våre politiske partier har blitt mer like partier i parlamentariske systemer, mer fastlåste i sine ideologiske og politiske standpunkter, noe som ikke ser ut til å fungere i et system der den lovgivende forsamlingen og den utøvende makt ikke er smeltet sammen i regjeringen og statsministeren. Så kan du kaste Donald Trump inn i den mixen.