VENTER: Matthew Whitaker håper Robert Muellers rapport om russlandsgranskingen blir overlevert så snart som mulig. Foto: Charlie Neibergall / AP

Whitaker: – Muellers granskning «nesten ferdig»

UTENRIKS 2019-01-29T00:34:11Z

USAs fungerende justisminister Matthew Whitaker sier Robert Muellers russlandsgranskning er i ferd med å bli sluttført.

NTB

På en pressekonferanse i Washington mandag sa Whitaker at han har blitt fullstendig oppdatert på granskningen som han fikk det øverste ansvaret for, etter at han tok over som fungerende justisminister da Jeff Sessions gikk av.

– Snart sluttført

– Granskningen er, tror jeg, i ferd med å bli sluttført, og jeg håper vi kan få Muellers rapport så raskt som mulig, sa Whitaker på en pressekonferanse mandag.

Han ser fram til å motta spesialetterforskerens rapport om granskningen av mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016, og forbindelser mellom Russland og Donald Trumps valgkampapparat.

Whitaker har fått kritikk for å ikke ha erklært seg inhabil når det gjelder granskningen, som han tidligere har vært svært kritisk til.

Etiske rådgivere i departementet anbefalte ham å utvise «ekstra stor forsiktighet» og holde seg unna Muellers granskning. Noen har også fryktet at han kunne bruke sin rolle som fungerende minister til å strupe finansieringen av granskingen og dermed stikke kjepper i hjulene for Mueller.

Hittil er 34 personer, inkludert seks personer med tilknytning til Trump, siktet eller tiltalt i forbindelse med Muellers etterforskning.