VENTER FORSONENDE TALE: Fellesskap vil trolig være temaet for president Donald Trumps State of the Union-tale tirsdag. Foto: Susan Walsh / AP

Eksperter før nattens Trump-tale: – Kommer til å snakke for døve ører

UTENRIKS 2019-02-05T19:04:51Z

Tonen president Donald Trump velger i den årlige redegjørelsen om rikets tilstand, er ikke så nøye, mener USA-eksperter.

Publisert: 05.02.19 20:04

– Donald Trump har i sine to år som president gjort alt annet enn å skape grunnlag for fellesløsninger. Hvis han holder en forsonende tale, står det i grell kontrast til hvordan han har oppført seg, sier Svein Melby til VG.

Han er USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Talens innhold betyr lite sammenlignet med hva han i praksis gjør dag ut og dag inn som president, fortsetter han.

Positivt overrasket

Natt til onsdag norsk tid holder USAs president sin andre State of the Union-tale for en samlet Kongress. I fjor var mange overrasket over talen og presidentens balanserte og rolige avlevering.

Les mer: Professor: – Dette var en veldig redigert utgave av Trump

– Trump opptrådte slik amerikanske presidenter vanligvis gjør i disse talene, noe som for mange var et brudd på stilen hans. Men applausen hadde så vidt rukket å stilne før han gikk tilbake til sitt gamle modus, sier Melby.

Han mener at presidenten det siste året ikke har gjort noe som tilsier at han har noe ønske om å opptre annerledes.

– Hvis årets tale blir fulgt opp med konkrete handlinger, vil den bli husket som et vendepunkt i hans væremåte og innstilling. Men det er ingenting som tyder på at noe sånt vil skje.

Ble møtt av både applaus og buing - se fjorårets tale her:

– Mediesirkus

Det er spådd at Trump nå vil forsøke å bygge broer – noe som kan se ut til å være et riktig trekk:

En måling fra nyhetsbyrået AP forrige uke viser nemlig at kun 34 prosent er fornøyde med Trumps innsats som president. Det er kraftig ned fra 42 prosent måneden før, hans laveste «approval rating» siden han ble valgt.

– Det er ønskelig at Trump skal dra nasjonen sammen og finne fellesløsninger ved sine politiske motstandere, da det amerikanske systemet er veldig avhengig av kompromisser for å fungere. Problemet er at han stort sett har styrt ved å skape motsetninger. Da blir det nærmest hyklersk av han å skulle snakke om samhold og kompromiss, når han senest på søndag gikk til frontalangrep på demokraten Nancy Pelosi, sier Melby.

– Talene om rikets tilstand er sjeldent noe annet enn et mediesirkus. Talene får mye oppmerksomhet, men det er svært få av dem som har betydning over tid eller blir husket for noe spesielt.

Fikk du med deg? Viralvideo skapte sterke reaksjoner - her er historien bak:

Signatursaker

USA-ekspert og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, har ikke store forventninger til nattens tale.

– Trump kommer til å snakke for døve ører. Folket forandrer sjelden mening og er bare sånn passe interessert. Barack Obama fortalte i sin 2010-tale at han hadde kuttet 25 skatter. En meningsmåling etterpå viste at folk trodde at han tvert imot hadde økt skattene. De som vil like talen, er de som allerede er enig med Trump, sier han til VG.

– Selv om Trump elsker «pumpen» rundt denne talen, er ikke det helt hans format. Det pleier å se ut som en gisselvideo når han leser opp fra manus andre har skrevet. Det er Twitter som er direktekoblingen til Trumps sanne «jeg», fortsetter han.

Derfor drømmer de om Joe Biden: – Han kommer til å reparere dette landet

Mjelde tror Trump kommer til å fokusere på signatursakene sine i talen, som innvandring og nasjonal sikkerhet.

– Og internasjonal handel, som han har snakket om siden 1980-tallet. Og naturlig nok selvskryt – det er formatet på disse talene.

Les også: Trump raser over manglende applaus

Han mener presidenten først og fremst bør fremheve saksområder der det er mulig med samarbeid med Demokratene, som infrastruktur.

– For det andre bør han forklare hvorfor han mener grensesituasjonen er en nasjonal krise. Det er viktig forarbeid for en unntakstilstandserklæring, som tilsynelatende kommer. Ikke minst med tanke på rettsprosessen som vil følge.

– Må forklare «shutdown»

Republikanerne mistet 40 plasser i Representantenes hus i fjorårets mellomvalg, og presidenten opplever for første gang at partiet hans har mindretall i ett av Kongressens kamre.

Det har allerede gitt kraftige utslag. For kun en drøy uke siden fikk historiens lengste «shutdown» en foreløpig slutt , uten at Trump fikk pengene han hadde bedt om til en grensemur mot Mexico.

– I talen blir han nødt å forklare hvorfor han stengte USAs føderalt finansierte organer i en drøy måned. Problemet er at det er vanskelig å skulle begrunne dette rasjonelt. Han kommer nok også til å snakke om sikkerheten ved grensen mot sør, kriminalitet, dopsmugling og lignende, og vil trolig ty til sin vanlige retorikk, sier USA-ekspert og NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

Trues med ny «shutdown»: – Trump terroriserer oss. Vi lever i frykt

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, mener talen er viktig for Trump.

– Han har to år igjen og det er mange som ikke liker det han gjør. Han snakker ofte i store ord, men sier han noe annet dagen etter. Selv om han holder en god tale, er spørsmålet om den har noen som helst betydning. Han kommer sikkert til å nevne mange av de store sakene, men nøyaktig hva han vil si, er uklart. Mest sannsynlig vil det splitte, og ikke forsone, landet.

De som tror at Trump kommer til å gå for en forsonende tone, tar feil, tror Knutsen.

– Jeg tror han kommer til å bruke talen som en anledning til å skryte av egen politikk og pleie forholdet til kjernevelgerne. Da kan han ikke være for forsonende.