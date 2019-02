BYKRIG: En redningsarbeider bærer et barn vekk etter et bombeangrep i Hamoria, Øst-Ghouta i Syria i januar 2018. Foto: BASSAM KHABIEH / AFP

Ny rapport: Hvert femte barn lever i konfliktsone – 30 millioner flere på ett år

Siden 2010 er antallet grove forbrytelser begått mot barn i krig og konflikt verden over, nær tredoblet. Redd Barna kaller utviklingen «alarmerende».

Publisert: 14.02.19 23:56 Oppdatert: 15.02.19 00:35







Noen ganger blir drapene på barn i krig verdensnyheter. Som da et bombefly fra Saudi-Arabia den 9. august i fjor siktet seg inn på en skolebuss i nordlige Jemen. Bomben traff målet, 40 barn ble drept og verden reagerte, for noen dager, med sinne.

Men de aller fleste andre dødsfall blant barn i krig og konflikt, forblir ukjente og ofrene forblir anonyme. En ny rapport fra Redd Barna , som i dag lanseres på Munich Security Conference der verdensledere skal møtes gjennom helgen, forsøker å bringe overgrepene frem lyset.

– Summen av tallene vi har funnet frem til er alarmerende og sjokkerende. De dokumenterer en ekstrem negativ utvikling og viser hvordan det går i helt gal retning, sier generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange til VG.

40 DØDE BARN: En gutt ber ved graven til en skolegutt som ble drept da Saudi-Arabia bombet en skolebuss i august 2018. Foto: STRINGER / AFP

Rapporten, som er utviklet i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), viser blant annet at antallet barn som lever i konfliktsoner er det høyeste på 20 år:

420 millioner barn bor i dag i konfliktområder. Det tilsvarer 18 prosent av verdens barn og er en økning på 30 millioner fra året før.

FNs årlige rapporter om barn og væpnet konflikt, som Redd Barna analyserer i rapporten, viser også en kraftig økning i alvorlige forbrytelser mot barn, fra 9000 i 2010 til over 25.000 i 2017 – det høyeste antallet hittil målt.

RAMMES AV FLUKT: En underernært gutt får hjelp ved en klinikk i Kasai, der kamper mellom militsgrupper og hæren har sendt 1,4 millioner på flukt siden 2016. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Redd Barna skriver at barna i mange tilfeller er direkte mål og at mange er utsatt for én eller flere av det FN kategoriserer som de seks grove forbrytelsene mot barn i konflikt: Drap og lemlesting, rekruttering og misbruk, seksuell vold, bortføring, angrep mot skoler og sykehus, og fraværet av tilgang til humanitær hjelp.

BARNESOLDATER: En nylig fri barnesoldat fotografert på en seremoni i Yambio i Sør-Sudan i februar 2018. De krigende partene i landet er kritisert for utstrakt bruk av barnesoldater. Foto: STEFANIE GLINSKI / AFP

Generalsekretæren sier at økningen delvis er en effekt av at moderne kriger pågår over lengre perioder, også i økende grad i urbane områder der det bor flere barn.

– Årsaken til den negative utviklingen er sammensatt, men et av de aller største problemene er at de som begår disse krigsforbrytelsene ikke blir straffeforfulgt. Det er fritt frem for å begå krigshandlinger mot barn, uten å bli stilt til ansvar. Verden lar det skje, sier Lange.

Dette skjer til tross for at det finnes internasjonale regelverk som er ment å hindre krigsforbrytelser. Den samme problematikken bekymret FN-sjefen António Guterres, da VG møtte ham i juni.

– Stadig flere krigsforbrytelser blir ikke straffet, sa han, og viste til at antall døde i kriger er ti ganger flere enn i 2005.

Her er landene der barn i størst grad rammes av krig og konflikt. Foto: Grafikk: Redd Barna

100.000 babyer dør hvert år

Redd Barnas rapport lister opp de ti landene der barn er hardest rammet av krig og konflikt de siste årene.

Afghanistan

Jemen

Sør-Sudan

Den sentralafrikanske republikk

Den Demokratiske Republikken Kongo

Syria

Irak

Mali

Nigeria

Somalia

Rapporten anslår også at minst 500.000 babyer har mistet livet i disse landene mellom 2013 og 2017. Det tilsvarer et gjennomsnitt på over 100.000 babyer i året.

«Spedbarna har mistet livet som en indirekte konsekvens av konflikt og krig som for eksempel sult, manglende tilgang til helse- og nødhjelp, og svekket infrastruktur som ødelagte sykehus. Barna ville sannsynligvis overlevd hvis de ikke hadde bodd i et konfliktområde.»

Hva blir bedere?

Redd Barnas rapport prøver også å fremheve hvordan det er mulig å beskytte barn i krig. Organisasjonen mener innsats for å holde skoler trygge, unngå bruk av bestemte våpen, straffeforfølge de som begår forbrytelser mot barn, og investere i barns rehabilitering etter krig og konflikt, kan gjøre en direkte positiv forskjell i barns liv.

ET LIV MED KRIG: Leker av leire i en flyktningleir i Juba, Sør-Sudan. Foto: Jason Patinkin / TT NYHETSBYRÅN

Redd Barnas rapport omfatter derfor mer enn 20 anbefalinger for regjeringer og andre innflytelsesrike aktører for å sikre at barn er beskyttet i krig og konflikt.

Birgitte Lange er håpefull, tross tallene hun er med å publisere:

– Vi håper og tror at verdens politikere lytter til oss, den politisk. Både Statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er i München. Vi ber de presse Norges allierte til følge de opptegnede reglene, at de hever stemmen slik at barn i krigssoner beskyttes. Det haster.