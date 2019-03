MOTTOK MANIFEST: Den newzealandske statsministeren Jacinda Ardern og en rekke nyhetsaviser ble tilsendt manifestet til gjerningspersonen. Foto: New Zealand Prime Ministers Office / TT NYHETSBYRÅN

Terrormistenkt sendte manifest til statsministeren

CHRISTCHURCH (VG) Statsministerens kontor bekrefter at de mottok manifestet til den terrormistenkte 28-åringen, kun minutter før han gikk til angrep.

Publisert: 16.03.19 10:57







Mens 400 mennesker var samlet til fredagsbønn i Al Noor-moskeen, tok en ubuden gjest i militærklær seg inn til forsamlingen.

De påfølgende minuttene er kjent som det verste terrorattentatet i New Zealands historie, og minst 49 mennesker er så langt bekreftet drept.

Da VG var utenfor Noor-moskeen lørdag norsk tid hadde politiet sperret av et stort området rundt forsamlingshuset. Det var veldig stille i gatene, og de få menneskene som var til stede skrev hilsener og la ned blomster til minne om ofrene.

Les også: Slik var terrorangrepet

Gjerningen ble begrunnet i et 73 sider langt dokument, omtalt som et manifest, hvor mistenkte sier han har planlagt angrepet i to år. Dette manifestet ble sendt til statsminister Jacinda Ardern, kun ti minutter før angrepene fredag, skriver New Zealand Herald.

Andre mottakere av manifestet var en rekke aviser og prominente personligheter i den newzealandske politikken.

– Det er skrevet på en slik måte at hendelsene allerede hadde skjedd. Han listet opp sine grunner for å utføre handlingen. Det var ingen mulighet å kunne stoppe det, sier en talsperson for statsministeren.

VG har det 73 sider lange dokumentet, og her antyder den terrormistenkte at han var inspirert av handlingene til Anders Behring Breivik; og at han har hatt noe kontakt med den norske terroristen.

BLOMSTERHAV: Det er vist mye kjærlighet i kjølvannet av terrorattentatet fredag. Her utenfor den rammede Lindwood-moskeen. FOTO: Erlend Fernandez Stedding

Videre hevder han å ha kontaktet og fått en velsignelse fra Knights Templar, en såkalt hemmelig tempelridderorden Anders Behring Breivik tidligere påsto han var kommandør av, men siden har erkjent at ikke eksisterte.

«Men jeg har bare hatt kort kontakt med Knight Justiciar Breivik, og mottok en velsignelse for mitt oppdrag etter å ha kontaktet hans riddere», skriver han.

LA UT VIDEO: Denne mannen utgir seg for å være Brenton Tarrant, en 28 år gammel australsk mann. Han filmet seg selv før angrepet på moskeen i New Zealand. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Mannen bak manifestet hevder at han var alene om handlingen.

«Ingen gruppe bestilte mitt angrep, jeg tok avgjørelsen selv», skriver han.

Inskripsjoner på flere av våpenmagasinene gjerningspersonen brukte i angrepet, viser også at han var inspirert av en rekke nålevende og historiske personer med anti-muslimsk budskap.