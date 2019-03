DØMT: Paul Manafort må belage seg på å tilbringe de neste årene bak lås og slå. Foto: Yuri Gripas / REUTERS

Paul Manafort må sone 7,5 år i fengsel

Etter å ha fått sin andre dom på mindre enn en uke ble det onsdag klart at Donald Trumps tidligere kampanje-sjef, Paul Manafort, må sone ytterligere 3,5 år i fengsel. Like etter dommen ble 69-åringen siktet på ny.

I onsdagens dom fikk han totalt 73 måneders, eller rundt seks år, fengselsstraff.

30 av disse månedene blir lagt samtidig som soningen av dommen han forrige uke fikk av en domstol i Virginia på fire års fengsel.

De resterende 43 månedene blir lagt i tillegg til Virginia-dommen. Dermed blir den totale lengden Manafort må sitte i fengsel for de to dommene på syv og et halvt år.

Dommen han fikk i Washington, D.C. onsdag handler om sammensvergelse mot USA og for for å hindre etterforskningen ved å påvirke vitner og å lyve til FBI.

– Det er vanskelig å overdrive antallet løgner, bedrag og penger innvolvert, sa dommer Amy Berman Jackson.

Manafort risikerte en straff på opptil ti års fengsel for dette, men slapp altså unna med rundt seks år.

Siktet på ny

Kort tid etter at dommen falt i Washington, D.C. onsdag ettermiddag norsk tid ble det klart at en statsadvokat i New York har siktet Manafort for blant annet boliglånsbedrageri. Det melder blant annet AP.

Siktelsen skal inneholde totalt 15 punkter.

President Donald Trump har ikke benådningsmyndighet over domfellelser på delstatsnivå, slik han har på de to dommene Manafort nylig har fått.

Ikke tilknytning til Trump

Selv om saken som førte fram til dom i forrige uke var blitt henvist til retten av spesialetterforsker Robert Mueller, hadde ingen av punktene Manafort ble dømt for, tilknytning til etterforskningen av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkamp og Russland.

Han ble i forrige uke dømt for skatte- og banksvindel i forbindelse med pengene han tjente på arbeid for prorussiske ukrainske politikere.

69 år gamle Manafort gikk med på å samarbeide med Mueller etter å ha innrømmet skyld. Avtalen var et forsøk på å oppnå mildere straff, men dommeren i dagens sak uttalte i forrige måned at Manafort hadde brutt avtalen.

Kritiske til dom

Mange i USA var kritiske til den relativt korte straffen Manafort fikk i den første dommen, der han risikerte 24 år i fengsel, noe Spesialetterforsker Robert Mueller hadde lagt ned påstand om.

– Jeg tror vi alle er forbauset over den lave straffen, sa for eksempel Kongress-medlem Stacey Plaskett til CNN.

I praksis kunne Muellers påstand betydd at mannen som i en periode var Donald Trumps kampanjesjef ville tilbragt resten av sitt liv bak murene. Nå er sjansene gode for at han slipper ut igjen av fengselet.