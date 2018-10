DEN GANG: Ljus var kjent som «hjemmebrentkongen» i Delsbo. Aftonbladet besøkte ham i hytta hans i skogen i 1984, og da viste han fram hjemmebrentapparatene. Foto: Öiwind Berggren / AFTONBLADET

Sveriges eldste livstidsfange (90) ønsker å dø i frihet

Helmer Ljus ble idømt sin første fengselsstraff i 1947 – da han var 19 år. Da han var 60, ble han drapsmann. Livstidsdommen fikk han i 1999 for et knivdrap. Nå husker han ikke forbrytelsen, og vil slippe ut for å dø.

Aftonbladet beskriver behandlingen av saken i Örebro tingrett en ettermiddag i oktober. Helmer Ljus deltar via video-overføring fra fengselet, projisert på et lerret i rettssalen. Han ønsker livstidsstraffen omgjort.

Han er en hvithåret mann i rød jakke. Han har tynn stemme. Den ene lungen er operert bort.

Advokaten påpeker:

– Du bor på en sykeavdeling.

– Hva, gjør jeg det? svarer Ljus.

Ifølge journalisten hører Ljus dårlig. Han husker dårlig, og han ser dårlig. Han vet ikke hvor lenge han har hatt diabetes, men sier «Jeg vet at det er det som gjør at jeg må opp og pisse annenhver time om natten.»

Påtalemyndighetene ved Cecilia Aronsson er imot å omgjøre livstidsdommen. Drapsmannen viser ikke tegn på anger og skal ha en aggressiv fremtoning. Rëttsmedicinalverket i Sverige mener også at det er en viss fare for at han vil begå lovbrudd igjen.

– Du har i alle år nektet for å ha begått mord. Hvordan er det nå? sier Aronsson.

– Jeg kan ikke innrømme noe jeg ikke husker, sier Ljus.



Han er født i 1928 og okste opp i fosterhjem i Delsbo. Da han var tolv begynte han å jobbe i skogen med de voksne, ifølge Sundsvall Tidning . Han har gjort småjobber innen sveising, smed og reparasjoner, men har aldri hatt en fast ansettelse. Han har også hatt tuberkulose og hjerteproblemer.

Ljus ble fengslet flere ganger før han begikk sitt første drap som 60-åring. Da slo han ihjel en venn med en øks og helte syre over en annen mann. Elleve år senere, da han hadde sluppet ut av fengsel, stakk han ihjel en bevegelseshemmet nabo. Det var i 1999 og det var da den da 71-årige drapsmannen fikk livstidsstraff.

– Jeg vet ikke hva som hendte, jeg må ha vært ruset ... og så klikket det vel, sa han til Sundsvall Tidning om saken i 2011.

Tidlig demens

Da hadde han ifølge en utredning fra kriminalomsorgen begynt å vise tegn på tidlig demens. Han uttrykte heller ikke da anger eller skam over sine ugjerninger, men mente han hadde sonet sin straff.

– Jeg orker ikke kjempe lenger. Jeg hadde håpet å få leve noen år hjemme i Delsbo før jeg dør. Her overlever jeg høyst ett år til, sa han da.

Ljus’ advokat Gunnar Wikberg håper på å få klienten fri før han fyller 93. Beslutningen skal tas to uker etter behandlingen i retten. Lagmann Björn Lindén spør hvordan Ljus skal feire om han blir en fri mann.

– Man vet ikke hva man skal tro, sier han.

– Men lengter du ut i frihet? spør dommeren.

– Ja, takk for det, sier 90-åringen.