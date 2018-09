Dommerkandidat Brett Kavanaugh sammen med den republikanske komitélederen Chuck Grassley ved starten av høringen i Senatets justiskomité tirsdag. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

22 arrestert på en time: Kaotisk høring av ny dommer til Høyesterett

Høringen av Donald Trumps dommerkandidat til høyesterett utviklet seg til det rene kaos tirsdag, med avbrytelser og krav om utsettelse fra demokratene i USA.

Høringen er et ledd i godkjenningen av president Trumps kandidat til den ledige stillingen som dommer i høyesterett. Men starten på tirsdagens møte var alt annet enn ryddig.

NTB skriver demokratene klaget over at nødvendige dokumenter først var oversendt fra Det hvite hus mandag kveld og at de ikke hadde hatt tid til å gå gjennom rundt 40 000 sider.

Den ene demokraten etter den andre tok ordet i Senatets justiskomité for å protestere mot den forserte saksgangen og at alt materialet kom i 12. time.

– Jeg går inn for at vi utsetter prosessen, sa senator Richard Blumenthal.

Rundt klokken halv fem, norsk tid, tvitret en Washington Post-reporter om totalt 44 avbrytelser:

Senator Cory Brooker lurte på hva i all verden det er som gjemmer seg i papirmengden, siden det haster sånn for republikanerne med å få Brett Kavanaugh godkjent.

22 arrestert hittil

22 mennesker skal hittil ha blitt arrestert i forbindelse med protestene, ifølge amerikansk politi, melder NBC på Twitter.

De ble arrestert for «uordentlig oppførsel». Minst seks stykker skal i tillegg ha blitt fjernet fra høringen siden politiet gikk ut med antallet, skriver The Guardian .

Kan sikre konservativt flertall i flere tiår fremover

Om Kavanaugh blir valgt, vil det sannsynligvis føre til et konservativt flertall i høyesterett i flere tiår fremover, ifølge Mark A. Peterson, som er jus- og statsvitenskapsprofessor ved University of California i Los Angeles.

– Dommer Anthony Kennedy (81), som nå går av, har vært en moderat konservativ som gjerne stemte sammen med de liberale dommerne i sosiale spørsmål. Han var ofte en vippestemme den ene eller andre retningen, forklarte professoren til VG i juli.

– Dette kan endre retningen for landet vårt i lang tid.