OMSTRIDT: Brett Kavanugh under den første høringen i forbindelse med at Donald Trump vil ha ham som høyesterettsdommer. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Drama om Trump-nominert: Kaos og arrestasjoner

UTENRIKS 2018-09-04T17:34:47Z

NEW YORK (VG) Splittelsen i Donald Trumps USA ble synlig for alle da høringen om presidentens dommerkandidat til høyesterett utviklet seg til den reneste parodi med kaos, sinne, avbrytelser og uhøfligheter tirsdag.

Publisert: 04.09.18 19:34

Får Trump godkjent republikanske Kavanaugh som høyesterettsdommer, vil det ta USA i en mer konservativ retning i flere tiår fremover.

Det vil gi et 5-4-flertall i konservativ favør i USAs høyesterett.

Og med et republikansk flertall i Senatet, er det all grunn til å tro at han blir godkjent, selv om den første høringen i justiskomiteen tirsdag ble et kaos uten sidestykke.

Skrikende demonstranter avbrøt til stadighet senatorene og ble ført ut av salen av politiet. Allerede den første timen var 22 personer blitt arrestert .

Den republikanske senatoren John Cornyn fra Texas stemplet innsigelsene fra sine demokratiske kolleger som «mafia-aktige».

Demokratene var nemlig rasende over at mer enn 40 000 sider ikke ble oversendt fra Det hvite hus før sent mandag kveld, noen timer før høringen startet.

I tillegg er det rundt 102 000 sider med dokumenter som ikke blir offentliggjort. Det var Donald Trump som bestemte at disse holdes tilbake.

Disse stammer fra Kavanughs tid som stabssekretær i Det hvite hus under George W. Bush fra 2003 til 2006.

– Jeg har tjent i Senatet i 44 år og 19 nominasjoner til høyesterett. Det har aldri før vært så mye spill om en nominasjon før. Og jeg har aldri før sett så livsfarlig hastverk med å fylle det. Jeg har aldri sett denne komiteen synke til så lave nivåer som dette. Hva blir holdt skjult - og hvorfor? sa en rasende demokratiske senator Patrick Leahy fra Vermont.

– Det amerikanske folket får ikke vite sannheten før disse dokumentene blir offentliggjort, og republikanerne har dessverre gjort alt de kan for å unngå det, sier Leahy.

CBS skriver at demokratene under en telefonkonferanse mandag kveld ble enige om et koordinert forsøk på å sabotere høringen. Da demokratene ble konfrontert med denne opplysningen under høringen, nektet de ikke.

Den demokratiske Dick Durbin henvendte seg direkte til Kavanaugh da han sa følgende:

– Du er en nominert av Donald J. Trump, en president som har vist oss at han gir blaffen i loven. Han har sagt og gjort ting som vi aldri har sett før i historien. Denne presidenten sier at du er hans mann. Du er den han vil ha til høyesterett. Selvsagt er folk nervøse og bekymret. Det er mange i dette landet som er bekymret for fremtiden og demokratiet.

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal ba en rekke ganger om å få utsatt hele prosessen, uten å bli hørt av den republikanske lederen av Senatets juridiske komite, Chuck Crassley, som etter hvert virket stadig mer irritert.

– Komitélederen sier at han aldri har vært gennom en prosess som dette. Og han har rett, det har aldri vært en administrasjon som har tilbakeholdt informasjon på nivåer dette, sa Richard Blumenthal.

Den demokratiske senatoren Cory Broker understreket flere ganger at det må være noe virkelig alvorlig i de skjulte dokumentene, siden det haster sånn med å få Kavanaugh godkjent.

Cory Boker sa at det simpelthen er sunn fornuft som tilsier at denne høringen bør utsettes.

– Dette er bare feil, sa en oppgitt Boker.

Chuck Crassley sa flere ganger at det aldri har vært så mange dokumenter tilgjengelige i forbindelse med en en slik prosess før. Crossley understreker at senatorene har fått tilgang til nær en halv million med papir om Kavanaughs bakgrunn.

– Dette er den mest grundige nominasjonsprosessen jeg har vært vitne til. Vi har fått tilgang til dobbelt så mange dokumenter med Kavanaugh som med noen annen dommerkandidat i historien. Jeg kjenner igjen en god kandidat når jeg ser en, og du er en fantastisk en, sier den republikanske senatoren Orrin Hatch fra Utah, og ignorerte elegant demokratenes argument om at det ikke er frigitte dokumentene som er utfordringen, men de som ikke er det.

Hatch ble også avbrutt av en demonstrant.

– Få bort den bråkebøtta, sa Hatch, og la senere til:

– Jeg vet ikke komiteen skal behøve å bli utsatt for disse fornærmelsene som vi blir i dag. Disse menneskene er så uforskammet at de aldri burde vært tillatt inn i dette rommet.

Rasende kvinnebevegelse – over 30 arrestert

I 17-tiden tvitret den amerikanske kvinnebevegelsen «Women’s March» – som har over 600 000 følgere – at de er flere hundre kvinner på stedet som er villige til å bli arrestert for å forhindre at høringene fortsetter.

Omkring en time senere kom lederen av bevegelsen, Rachel O’Leary Carmona, med en uttalelse etter at angivelig over 30 kvinner var blitt arrestert, skriver The Independent og videreformidler:

«Kvinner forstyrrer høringen i dag fordi våre liv er i fare. Kvinner vil dø hvis Kavanaugh blir valgt».

«Politikere på begge sider trenger å vite dette – hvis Kavanaugh ikke blir stoppet, vil dere måtte betale for dette i November og i 2020. Hvis du er demokrat vil vi utfordre deg – hvis du er republikaner, vil sete ditt bli snudd. Hanskene er av, ringene er på, og vi er klare til å motkjempe kampen som valgte oss.»

«Det er en politisk pris å betale hvis du medvirker i Trumps hvite agenda om overlegenhet. Du vil bli stemt ut».

