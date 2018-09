STØTTEERKLÆRING: President Donald Trump roste Brett Kavanaughs forklaring i Senatet. Foto: AP

Trump fornøyd med Kavanaughs forsvarstale

UTENRIKS 2018-09-28T01:06:21Z

USAs president Donald Trump kom med støtteerklæring til Brett Kavanaugh etter den eksplosive høring i Senatet.

NTB

Publisert: 28.09.18 03:06

– Dommer Kavanaugh viste USA nøyaktig hvorfor jeg nominerte ham. Hans vitneforklaring var sterk, ærlig og slagkraftig. Demokratenes søk- og ødeleggelsesstrategi er skammelig, og denne prosessen har vært en farse, skriver presidenten på Twitter .



Han legger til at alt har vært gjort i et forsøk på å forsinke, forhindre og motarbeide nominasjonen av Kavanaugh.

– Senatet må stemme, avslutter Trump.

Både Kavanaugh og psykologiprofessoren Christine Blasey Ford forklarte seg under den rundt ti timers lange høringen torsdag. Bakgrunnen er at Ford har anklaget Kavanaugh for overgrep på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17 år.