Spår slutten for Merkel

LEIPZIG (VG) Tysklands kansler Angela Merkel står på gyngende grunn, mener tyske kommentatorer. Denne uken har hun tapt både ansikt, oppslutning og viktige allierte.

Det har vært en sånn uke for Merkel der slagene har kommet fra alle sider, kontinuerlig.

Øyeblikket som nærmet seg mest en knockout, var tirsdagens avstemning om parlamentarisk leder for den konservative blokken.

Merkels nære allierte, Volker Kauder, gikk på et tap etter 13 år som leder, og det til tross for at Merkel ba partigruppen om å la han fortsette, fordi han var « helt avgjørende for koalisjonsregjeringen» hennes, ifølge Politico.

– Største nederlaget

Det endte med et sviende nederlag mot den langt mindre kjente Ralph Brinkhaus (50), en pinlig virkelighetsorientering for Merkel.

– Dette er hennes største nederlag noensinne, sier professor i politisk kommunikasjon og sivilsamfunn ved Hertie School of Governance, Andrea Römmele, til VG.

Römmele mener avstemningen kunne ha markert slutten på Merkels over 13 år lange regjeringstid, hadde det ikke vært for en total mangel på aktuelle etterfølgere.

– Hun har mistet nærheten til folket, og overvurdert hvor velkommen en fjerde periode var, mener jeg. Det er jo ikke uvanlig når man sitter så lenge. Tenk på Margaret Thatcher og hennes siste tid ved makten, sier professoren til VG.

Avisene spår avgang

Flere av Tysklands største aviser har denne uken spådd slutten for «Mutti».

«Avstemningen har fremskyndet Merkels tap av autoritet», heter det i en kommentarartikkel i Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«Merkel-epoken går mot slutten», lyder en overskrift på nettsiden til tabloidavisen Bild .

Süddeutsche Zeitung noterer at siden det ikke ble holdt en mistillitsavstemning mot Merkel denne uken, kan partimøtet i CDU i desember, bli øyeblikket der den ikoniske politikeren trekker seg. Også Die Welt antyder at en æra nå går mot slutten.

– Ingen tillit

På spasertur i Leipzigs handlegate er venninnene Helga Kirch (69) og Krista Apt (69) enige i avisenes analyser.

– Merkels altoverskyggende problem nå er at hun ikke lenger har vår tillit. Hun har opptrådt altfor standhaftig, og nekter å innrømme at hun har gjort feil, som hun gjorde under flyktningkrisen, sier Krista Apt (69), til VG.

Koalisjonspartner forpurrer

Det siste, svært ustabile året for Tysklands regjering, er ikke hverdagskost i landet der det meste går på skinner.

Uroen som har preget Merkels fjerde styringsperiode skyldes til dels splittelsen innad i Merkels konservative blokk, bestående av hennes CDU og det bayerske erkekonservative søsterpartiet CSU.

Leder for CSU, Horst Seehofer, var for et par måneder siden nær ved å torpedere Merkels regjeringskoalisjon , da han truet med å avvise migranter på grensen.

– Merkels største problem? Det er Seehofer, det!, flirer Leipzig-jenta Julia Linde (25) på spørsmål fra VG, og støttes av professor Andrea Römmele.

– Seehofer er en katastrofe for Merkel, virkelig den største steinen i skoen hennes. Denne koalisjonen er bygd på null tillit – de stoler ikke på hverandre. Hun håper nok å bli kvitt han en gang for alle når det er valg i Bayern om en kort måned, sier professoren til VG.

Høyrepopulistene på fremmarsj

Statsminister Angela Merkels kristendemokratiske koalisjon går tilbake 2 prosentpoeng på en fersk meningsmåling denne uken, til den laveste oppslutningen de har sett på 21 år. CDU og CSU får 27 prosent til sammen nå.

Høyrepopulistene i Alternativ for Tyskland tar derimot et byks frem med 2 prosentpoeng, viser tall fra det tyske gallupinstituttet GMS, og er med dette Tysklands nest største parti for øyeblikket.

Skjebneåret 2019

Også det tredje regjeringspartiet, sosialdemokratene i SPD, går tilbake. Dermed ville regjeringskoalisjonen mistet flertallet, hadde det vært valg i dag.

For Merkel er det trolig neste års delstatsvalg i Øst-Tyskland som blir et vinn – eller forsvinn, mener professor Andrea Römmele.

– Hun må vise handlekraft, drive en svært god valgkamp for å vinne folket øst i landet, og ikke minst, bli kvitt Seehofer, oppsummerer Merkel-eksperten.