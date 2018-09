Medier: Stor brann på kjøpesenter i New York

UTENRIKS 2018-09-17T14:18:03Z

Flere personer er skadet etter at en stor brann brøt ut i kjøpesenteret Kings Plaza i Brooklyn i New York. Det er kommet meldinger om eksplosjoner på stedet.

Publisert: 17.09.18 16:18 Oppdatert: 17.09.18 17:54

Bilder fra Brooklyn viser tykk, svart røyk velte ut fra flere etasjer i det hvite parkeringshuset ved kjøpesenteret.

Kings Plaza har flere enn 120 butikker og kjøpesenterets parkeringshus har plass til 4000 biler i sine ti etasjer, skriver NBC .

Lokalt brannvesen melder at det har tatt fyr i flere biler to etasjer i parkeringshuset. Flere enn 200 brannfolk deltok i slukningsarbeidet på stedet, skriver New York Post.

Flere brannfolk behandles etter å ha pustet inn røyk. Ifølge Brannvesenet 18 brannfolk og tre sivile være skadet, blant annet som følge av å ha pustet inn røyk og oppholdt seg i varmen fra brannen. Ingen skal ha livstruende skader.

Fire personer er transportert til sykehus.

Meldingene om brannene kom inn rett etter klokken 9 lokal tid mandag, i løpet av de neste 50 minuttene utviklet brannen seg kraftig.

Kjøpesenteret er stengt og på deres Twitter-konto ber de folk om å holde seg unna brannområdet på grunn av den kraftige røyken. Brannen brøt ut en time før kjøpesenterets åpningstid.

Saken oppdateres.