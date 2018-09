TIL ANGREP: USAs president Donald Trump kom til FN-bygget sammen med utenriksminister Mike Pompeo og sikkerhetsrådgiver John Bolton mandag morgen amerikansk tid. Foto: Reuters

Trump om Kavanaugh: – Jeg er med ham hele veien

UTENRIKS 2018-09-24T14:20:36Z

NEW YORK (VG) Donald Trump kom til FN-bygningen i New York med en klar beskjed: Han støtter sin høyesterettsdommerkandidat Brett Kavanaugh – selv om flere kvinner beskylder ham for overgrep.

Publisert: 24.09.18 16:20

– Han er en flott mann med en plettfri fortid og dette er høyst løse uttalelser fra personer som er representert av advokater ... dere bør se på dem. Jeg er med ham hele veien, sa Trump til mediene som hadde møtt opp her i FN -bygningen i New York.

Trump kom for å snakke om de massive narkotikautfordringene USA står overfor. Men det politiske USA koker nå før torsdagens høring i Senatets justiskomité, hvor Brett Kavanaugh og hans første anklager, professor Christine Blasey Ford, skal forklare seg.

I tillegg har det nå kommet minst to nye anklager om overgrep fra Brett Kavanaugh fra hans tid som student. Men i likhet med tidligere, tror ikke USAs president Donald Trump på kvinnene.

– Det er en mulighet for at dette kan være den mest urettferdige enkeltbeskyldningen mot en kandidat for noe som helst, sier Donald Trump , og legger til:

– Jeg støtter ham og ser frem til at det skal stemmes.

Trump mener det er svært mistenkelig at disse påstandene skal komme etter mer enn 30 år.

– Dette er helt politisk, sier Trump, som tidligere har sagt at det heller ikke henger på greip at Christine Blasey Ford aldri anmeldte forholdet.

I tillegg til Ford, hevder nå 53 år gamle Deborah Ramirez overfor at Kavanaugh under en skolefest presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes, og tvang henne til å berøre ham.

Dessuten sier advokat Michael Avenatti at han representerer en tredje kvinne som vil forklare seg om grove, seksuelle overgrep fra flere menn mot berusede, forsvarsløse kvinner.

Politiet i Montgomery fylke bekrefter overfor The Sentinel at de er klar over ytterligere en anklage mot Kavanaugh. Om dette er den samme saken som Avenatti refererer til, er ikke kjent.

Brett Kavanaugh har kategorisk avvist beskyldningene fra både Ford og Ramirez.

– Mennesker som kjente meg den gangen vet at dette ikke skjedde. Dette er en svertekampanje, sier Kavanaugh. Han sier at han ser frem til å forklare seg om sannheten under torsdagens høring.

Det hvite hus har også sendt ut en offisiell uttalelse hvor de stiller seg hundre prosent bak Kavanaugh.