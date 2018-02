ARRESTERT: Norsk-irakiske Samir Obeid er fengslet i Irak for andre gang på under fire måneder. Foto: Skjermdump innsendt av familien.

Norsk statsborger fengslet i Irak på ny: – Kan i praksis domfelles uten rettssak

Publisert: 27.02.18 18:18

UTENRIKS 2018-02-27T17:18:01Z

– Vi er utrolig redde, sier broren til den norsk-irakske journalisten Samir Obeid, som trodde han endelig skulle få ham hjem til Norge igjen.

Den norsk-irakske journalisten Samir Obeid ble først pågrepet av irakiske sikkerhetsstyrker den 22. oktober. Etter å ha sittet fengslet i syv uker ble han frikjent. Men ifølge broren Hassan, som bare ønsker fornavnet på trykk, fikk han aldri tilbake sitt norske pass.

Så skjedde det igjen – i starten av februar ble Obeid arrestert på nytt.

– Hemmelig politi kom og tok ham. De tok ham ham med seg til et sted vi ikke vet hvor er, sier Samirs bror til VG.

Mandag ble det holdt et rettsmøte som UD bekrefter de var til stede på, der det ble besluttet at avgjørelsen i Samirs sak utsettes til den 19. mars.

– Vi vil ha Samir hjem til Norge

Broren til Obeid er fortvilet. Han fikk ikke møtt Obeid i perioden han var ute av fengsel, men sier han snakket med ham på telefon. Han er redd et lengre fengselsopphold kan gå hardt utover brorens helsetilstand.

– Det var bestemt at han skulle få slippe ut, men presidenten vil ha Samir i fengsel igjen, hevder Hassan, som er klar på at han mener broren sitter i fengsel fordi han er kritisk mot myndighetene.

Han håper Norge legger press på irakske myndigheter.

– Vi er veldig, veldig bekymret. Vi vet ikke hvordan vi skal få Samir tilbake til Norge, sier han.

Norsk Journalistlag fordømmer

Eva Stabell i Norsk Journalistlag (NJ) har jobbet med saken, og fulgt opp familien. Hun forteller at Irak er et av de landene der det finnes en egen domstol som kan vurdere om loven er anvendt rett i avgjorte saker, og overstyre dommen om de mener loven ikke er rett anvendt.

– I praksis kan de felle en dom uten en rettssak. Det er dette som er i ferd med å skje her, sier hun til VG.

Norsk Journalistlag (NJ fordømmer sammen med International Federation of Journalists (IFJ) arrestasjonen av Obeid i en felles pressemelding.

– Vi ber irakiske myndigheter om å respektere retten i Bagdads beslutning fra desember og løslate vår kollega Samir Obeid med en gang. Alle politiske ledere bød tåle kritikk og varierte meninger uten å gripe inn, skriver Hege Iren Franzen, leder i Norsk Journalistlag.

– Irakiske myndigheter bryter sine forpliktelser ved å holde ham fengslet et ukjent sted og nekte ham retten til å møte sin advokat, skriver Anthony Bellanger, generalsekretær i IFJ.

Obeid har skrevet mange kritiske saker om irakiske myndigheter, og konflikten mellom kurderne og irakerne.

UD: Høy prioritet

Fordi Obeid har bakgrunn fra Irak, har han både irakisk og norsk statsborgerskap. Ifølge utenriksdepartementets reiseinformasjon, anser irakiske myndigheter norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske statsborgere.

Astrid Sehl, pressetalsperson i UD, bekrefter til VG at utenrikstjenesten yter konsulær bistand til en norsk statsborger i Irak. UD har også tidligere bekreftet at det ytes bistand til en norsk borger, og at en norsk borger ble arrestert i Irak.

– Saker som gjelder arresterte norske borgere gis høy prioritet, skriver Sehl til VG, og bekrefter at utenrikstjenesten har vært i kontakt med vedkommende og at man var tilstede under et rettsmøte i Irak sist uke.