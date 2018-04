1 av 3 LYSTE OPP: Amerikanske missiler lyste opp himmelen over Syrias hovedstad Damaskus på vei mot et forskningssenter utenfor byen. Hassan Ammar / AP

Nordmenn i Damaskus: – Folk er engstelige for nye angrep

Publisert: 14.04.18 19:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-14T17:03:47Z

Nordmenn i Damaskus sier at de opplevde at missilene fløy over den syriske hovedstaden. – Folk er engstelige for at det vil komme flere angrep, sier Elizabeth Hoff til VG.

Hoff er Syria -sjef i Verdens helseorganisasjon ( WHO ) og ble vekket av angrepet natt til lørdag.

–Jeg våknet opp av den høye lyden av bombingen. Det varte i rundt tre kvarter, forteller Hoff da VG ringer.

Hun holdt seg i sikkerhet inne under tak, i påvente av at bombingen skulle opphøre.

Innbyggerne i hovedstaden Damaskus er vant til lyden av bomber og sporadiske nedslag etter den siste tidens intense kamper i forstaden Øst-Ghouta.

Hoff sier hun merker en økt uro blant folk.

– Flere er urolige og engstelige for at det vil komme flere angrep. Dessuten er det en del aggresjon mot det som har skjedd, rettet mot USA, Frankrike og Storbritannia, sier WHOs Syria-sjef.

Et forskningssenter utenfor Damaskus var ett av trefningsstedene for missilangrepet natt til lørdag. Mot senteret ble det skutt 57 amerikanske tomahawk-missiler, ifølge Pentagon.

Carl Morten Ødegaard, landrepresentant for Røde Kors i Syria, våknet i natt klokken fire lokal tid av høye lyder. Han skrudde på TV-en, der han fikk se Trump meddele at USA hadde gått til missilangrep mot syriske mål.

– Det var rart å se annonseringen på TV nesten samtidig som det skjer. Selv om man kanskje hadde en anelse av hvordan nettopp dette angrepet ville foregå, så får man en følelse av at man egentlig aldri vet når det vil opphøre eller hvor nærme det vil komme, sier Ødegaard til VG på telefon fra Damaskus.

Himmelen lyste opp

Fotografen til Associated Press (AP), Hassan Ammar, som lå og sov i Syrias hovedstad da angrepet mot landet begynte.

Hassan Ammar er til daglig ansatt ved Aps kontorer i Beirut i Syrias naboland Libanon. På torsdag kjørte han og hans kolleger de to korte timene det tar å krysse over fra Beirut til Damaskus.

– Vi var jo klar over at dette kunne skje når som helst, så vi delte oss opp i to vaktlag. Natt i til i dag var det ikke mitt skift. Jeg lå og sov da kollegaen min vekte meg idet angrepet begynte. Jeg dro rett til kontoret vårt, sier fotografen i et intervju med VG.

Bildene Ammar tok i minuttene etterpå har i løpet av lørdag blitt spredt verden over.

– Vi var heldige for det var først etter litt tid at angrepet virkelig begynte. Himmelen lyste opp av missiler og luftvernmissiler. Gatene var tomme og folk sto på balkongene sine å så på.

Tar til gatene for å vise motstand

Hvordan reagerte innbyggerne i Damaskus?

– Folk tok til gatene for å vise sin motstand mot angrepet og for å vise at de ikke var redde for Trumps missiler.

Hvordan følte du det selv?

– For å være ærlig, jeg var ganske nervøs før angrepet, men jeg glemte frykten idet angrepet startet og jeg fokuserte å gjøre jobben min, ta bilder og få sendt dem ut.

Livet er allerede tilbake til normalen i Damaskus, forteller Ødegaard i Røde Kors.

– Folk er ute, på kafé og i bil. Jeg tror sivilbefolkningen kun ønsker å komme i gang igjen med livene sine, sier han.

Det humanitære arbeidet opprettholdes

Siden lørdag morgen har en gruppe mennesker demonstrert ved Umayyad-torget i Damaskus med syriske flagg, til støtte for Assad-regimet.

Lørdag ankommer de kjemiske våpeninspektørene fra OPCW (Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen) Damaskus, og vil angivelig starte sitt arbeid med å granske det antatte kjemiske angrepet mot Douma allerede søndag.

WHO forsøker å gi et helsetilbud til de 50-70.000 menneskene som fortsatt er igjen i Douma, etter evakueringen og selve angrepet.

Ødegaard i Røde Kors forteller at også de fortsetter sitt humanitære arbeid.

– Vi forsøker å få tilgang til så mange som mulig som er rammet, og fremme sivilbefolkningens behov for beskyttelse