Toronto-drapsmannen hylles av kvinnehatere på nett

Ideologien til nettstedet Incel.me, som Toronto-drapsmannen Alek Minassian, bekjente seg til, benekter at de oppfordrer til vold. Men flere av medlemmene har siden hyllet drapsmannen for hans handlinger.

Like før Minassian kjørte ned og drepte ti mennesker i Toronto , og skadet mange flere, la han ut denne meldingen på Facebook :

«The Incel Rebellion has already begun!» «We will overthrow all the Chads and Stacys!» «All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!»

Facebook har bekreftet at meldingen var skrevet på hans konto, og har slettet den.

Incel.me representerer en gruppe menn som sier de lever i ufrivillig sølibat fordi kvinner ikke vil ha dem. Ideologien er at gruppens medlemmer er blitt nektet sex fordi de ikke er attraktive nok, eller fordi de er sosialt avvikende, noe de finner urimelig. (incel er forkortelse for involuntary celibacy, som betyr ufrivillig sølibat)

«Opprøret har begynt, og vi vil styrte alle Chads og Stacys», skriver Minassian. I Incel-gruppens nettside er Chads begrepet på seksuelt tilfredsstilte menn, som ofte er karismatiske, kjekke, med selvtillit og muskler. Stacys er attraktive kvinner som avviser gruppemedlemmene.

Videre skriver han:

«La oss applaudere den høyverdige gentleman Elliot Rodger.»

Rodger var mannen som i 2014 drepte seks og skadet 14 mennesker i Santa Barbara i California. Med kniv, bil og skytevåpen tok han ut sitt sinne på tre forskjellige åsteder før han døde av skuddskader en antar var selvpåført.

Ifølge etterforskerne var Rodgers motiv å finne i et dypt personlig sinne, som fikk utløp i en ekstremistisk subkultur av aktivister for menns rettigheter. Tilhengerne mener at kvinner ikke ønsker likestilling, men er blitt hjernevasket av feministpropaganda.

Rodgers etterlot seg et manifest på 137 sider, der han blant annet skriver:

«Alle de vakre kvinnene jeg har begjært så mye i mitt liv, men aldri kan få fordi de forakter og avskyr meg, vil jeg ødelegge.»



Menn som hadde hell med kvinner, var også et mål:

«Jeg vil drepe dem alle, og de skal lide slik jeg har lidd. Det er rettferdig», skrev han.

Dette var mannen Minassian henviste til like før han la ut på sitt eget tokt for å drepe. Åtte av de ti drepte i Toronto var kvinner.

Incel.me beskriver seg selv som et nettsted av og med menn som ikke har sex selv om de ønsker det. Sentralt i ideologien er at de på urimelig vis har blitt seksuelt avvist av kvinner fordi de ikke er attraktive nok eller sosialt rare. I praksis betyr det mer enn tilgang på sex, og handler om muligheten til å finne en partner, få bekreftelse, kjærlighet og aksept, skriver de på nettsiden sin.



Nettsidens administrator hevder de ikke tillater diskusjoner om ulovlige handlinger, og at incel ikke handler om kvinnehat.

Et blikk på kommentarene tyder på noe annet. Mange av innleggene viste hyllest til både Elliot Rodger og Alek Minassain.

En av dem skrev:

«Elliot ville virkelig steget til guddommelighet hvis ikke han hadde drept så få. Han hadde fantastiske ideer og konsepter, men tre menn og to kvinner er en patetisk antall døde for så mye filosofisk kraft. «

Andre lød slik:

«Incel-revolusjonen har begynt».

«Alek Minassain. Spre navnet, snakk om hans offer for vår sak, tilbe ham, for han ga sitt liv for vår fremtid»



Nettstedet hevder å ha ca. 5000 medlemmer, og ble et forum for incels etter at Reddit kastet ut en tilsvarende gruppe i fjor. Årsaken til at de ble hevet ut, var ifølge New York Times at de hadde brutt vedtektene om ikke å oppfordre til vold eller fysisk overlast, ved blant annet å forslå voldtekt som løsning på sine problemer. Gruppen hadde 40 000 medlemmer. Tilsvarende grupper som oppfordrer til kvinnehat har vært under oppsyn i flere år.

På internettforumet 4chan, skriver en bruker, ifølge CNN: «Beta-opprøret har begynt. Alex Minassian skal bli den nye martyren for vår sak! Død over Chads og Stacys! Til våpen!»



Likevel sa kanadisk politi og sikkerhethetsminister Ralph Goodale, at det ikke var noe ved angrepet som tydet på et terror-komplott.



En tidligere klassekamerat av Minassian, beskriver ham som en som fikk alvorlig angst og ble helt paralysert og ute av stand til å svare, når kvinner snakket til ham. Han var generelt skrekkslagen over å ha noe med andre kvinner enn moren sin å gjøre, forteller klassekameraten til CNN.

Politiet i Toronto opplyser at Facebook-meldingen til Minassian og hans henvisning til Rodger vil være en sentral del av etterforskningen.

