FORSVANT HERFRA: Søket etter den savnede norske studenten er konsentrert i området rundt Mykoli-stranden i Sedgefield Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Her slutter alle spor etter savnede Marie (20)

Publisert: 20.04.18 22:46

UTENRIKS 2018-04-20T20:46:22Z

SEDGEFIELD (VG) For to døgn siden gikk den norske studenten Marie Sæther Østbø opp en liten sandbakke fra hostellet hun bodde på og ned på stranden. Etter det vet ingen hva som har skjedd med henne.

20-åringen fra Stavanger var på reise sammen med en venninne fra studiene på det anerkjente skolen Sciences Po i Toulouse i Frankrike, da hun ble meldt savnet.

Omtrent klokken 18.15 onsdag ble Østbø fanget opp av et overvåkningskamera på restauranten som ligger i tilknytning til hostellet på den sørafrikanske kysten. Da hun gikk derifra og ned mot den nærliggende stranden.

Hva som skjedde med henne der er det ingen som vet.

– Ren leteaksjon

Men politimennene som snakker med VG utenfor backpacker-hostellet Afrovibe fredag ettermiddag er tydelige på én ting: Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ingenting som peker mot det. Derfor er dette en ren leteaksjon, sier Chris Spies som jobber i det lokale politiets presseavdeling.

Siden Østbø forsvant har store mannskaper vært satt inn i letingen etter henne. Dykkere og hundepatruljer fra politiet, helikopter, kystvakten, nødetatene og frivillige har søkt i området rundt-Mykoli-stranden.

Sko og mobiltelefon

På stranden har politiet funnet et par sko og en mobiltelefon som de tror tilhører 21-åringen. De ble også funnet en caps, men tidligere fredag fortalte Malcolm Pojie i politiet at de ikke tror denne tilhører Østbø.

Skoene og telefonen skal undersøkes av politiet teknikere, men det er ikke klart når resultatene av undersøkelsene vil være klare.

– Dersom vi får opplysninger som indikerer at det har skjedd noe kriminelt, vil det bli satt i gang etterforskningsskritt, sier Spies.

Backpacker-hostellet Afrovibe ligger midt på Mykoli-stranden, en del av kyststripen der småbyen Sedgefield ligger. Området rundt Cape Town som ofte omtales som «The Garden Route» er kjent for sin vakre natur og er et yndet mål for turister.

På turen møtte Marie Sæther Østbø og studievenninnen flere andre unge på reise og 20-åringen var sammen med en større gruppe før hun forsvant. Da 20-åringen ikke plutselig ble borte varslet de politiet.

Like før klokken 16 fredag ble søket etter den savnede 21-åringen avsluttet for dagen. Det er et par timer før solen går ned, men været har skapt utfordringer for letemannskapene. Det er sol og klar himmel, men det er mye bølger og undervannsstrømmene er et problem.

– Bølgene har gjort det vanskelig, og båtene har måttet stå på land, sier Chris Spies.

Lørdag morgen vil letingen etter den norske studenten bli gjenopptatt igjen.

– Vi fortsetter gjennom hele helgen dersom søket fremdeles er resultatløst, sier Spies.

