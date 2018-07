FAVORITTER: De konservative dommerne Thomas Hardiman (53, til venstre) og Brett Kavanaugh (53) er favoritter til den ledige posten i amerikansk høyesterett. Foto: Reuters / Reuters

NYT: Disse to er Trumps favoritter – kan påvirke USA flere tiår

Publisert: 09.07.18 23:06

UTENRIKS 2018-07-09T21:06:29Z

Den ene er en «ekstremist» for retten til å bære våpen. Den andre grillet Bill Clinton om oralsex. Natt til tirsdag kan Trump velge en av dem til høyesterett for livet.

Et drøyt år ute i sin første presidentperiode nyter Trump et privilegium som er de færreste presidenter forunt. Han får velge sin andre høyesterettsdommer. Det er en viktig avgjørelse. Den som får jobben sitter på nemlig livstid – eller til vedkommende velger å trekke seg.

Presidenten tar avgjørelsen på alvor, om man skal tro hans utspill på Twitter.

– Jeg har hørt lang tid at det viktigste beslutningen en president kan ta er valget av en høyesterettsdommer.

Etter at den moderat konservative Anthony M. Kennedy (81) annonserte sin avgang i slutten av juni, har jakten på hans etterfølger pågått for fullt.

Det har vært flere navn i omløp de siste ukene, men ifølge New York Times og Politico er det kun to med i innspurten. Det er henholdsvis Thomas M. Hardiman (53) og Brett M. Kavanaugh (53). Med sin, i denne sammenheng unge alder, vil begge kandidatene kunne påvirke USA i flere tiår fremover.

Det er ventet at Trump vil røpe hvem han velger natt til tirsdag, norsk tid.

– En eksepsjonell person vil bli valgt! skriver presidenten på Twitter.

– Vingler

I timene før avgjørelsen tas skal presidenten være under intenst press fra flere hold, deriblant fra Sean Hannity. Fox-verten spilte golf med sin venn presidenten på søndag, og skal ha lagt inn et godt ord for Amy Coney Barrett – den eneste kvinnen blant de mest sannsynlige kandidatene.

Også dommeren Raymond Kethledge har vært blant de aktuelle kandidatene.

New York Times viser imidlertid til kilder nær prosessen, som sier det kun er Kavanaugh og Hardiman som diskuteres seriøst, og Trump skal vingle frem og tilbake mellom de to.

Til Politico bekrefter anonym rådgiver at disse to er favorittene, men sier de ikke har utelukket noen. En anonym republikaner tett på avgjørelsen sier det er meget usannsynlig at det blir noen andre enn Hardiman eller Kavanaugh.

Førstnevnte er favoritten til Det hvite hus’ sjefsadvokat, mens sistnevnte skal være foretrukket av presidentens søster, Maryanne Trump Barry, en tidligere kollega av Hardiman.

Begge sitter i U.S. Courts of Appeal, den nest høyeste rettsinstansen i landet, og begge har markert seg som konservative dommere.

Jaktet på Clinton

Brett Kavanaugh omtales som en svært begavet jurist, og en protesjé til Kenneth Starr , spesialetterforskeren som forsøkte å felle demokratenes daværende president, Bill Clinton, på 90-tallet.

Etterforskningen av Clintons affære med praktikanten Monica Lewinsky hadde den gang stor støtte blant republikanerne, og har vunnet Kavanaugh respekt. En ting kan imidlertid hefte ved ham. Da han som ung advokat jobbet med Clinton-saken , argumenterte Kavanaugh for en bred tolkning av reglene for riksrett mot den sittende presidenten.

Nettopp riksrett ansees som et mulig utfall av den pågående etterforskningen av Trumps mulige bindinger til Russland i forkant av presidentvalget i 2016. Imidlertid skal Kavanaugh endret oppfatning, og mener nå det må mer til for å innlede en slik prosess mot presidenten, ifølge The Washington Post .

Under arbeidet med Clinton-saken skal han også ha vært pådriver for å stille aggressive spørsmål om omgangen med den unge praktikanten.

– Dersom Monica Lewinsky sa at dere ved anledninger hadde oralsex i Det ovale kontor, lyver hun da? skal Kavanaugh ha foreslått som spørsmål.

Han ble først nominert som dommer på toppnivå av George W. Bush i 2003, men møtte så sterk motstand fra demokratene at det tok tre år å sikre tilstrekkelig støtte i Kongressen.

«Ekstremist»

Thomas Hardiman (53) var blant favorittene også forrige gang Trump valgte høyesterettsdommer. Den gang falt valget på Neil Gorsuch .

Det er særlig ett spørsmål som hefter ved Hardiman, nemlig våpenkontroll. Her er han en ekstremist, ifølge jusprofessor Adam Winkler ved Universitetet i California i Los Angeles.

– Han mener myndighetene har veldig lite spillerom når det kommer til å regulere skytevåpen. Han mener den eneste formen for våpenkontroll-lover som er gyldige etter grunnloven er de som eksisterte da nasjonen ble grunnlagt, uttaler han til Washington Post .

Om Hardiman velges kan lover som regulerer våpen på delstatsnivå bli erklært grunnlovsstridige.

Stor VG-spesial: Her er de dødeligste skoleskytingene

Hardiman er ellers en relativt ukjent kandidat i konservative miljøer, og ifølge nettavisen Vox frykter flere at han kan ha liberale synspunkter som først vil komme til syne når han eventuelt begynner å virke som høyesterettsdommer.

PS! Den Trump velger får ikke automatisk jobben. Vedkommende må gjennom en lang prosess som ender i en avstemning i Senatet.