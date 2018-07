BEKLAGER: Tesla-gründer Elon Musk angrer på sine uttalelser om en dykker fra grottedramaet i Thailand. Foto: Joe Skipper / X03635

Tesla-Musk sier unnskyld etter pedo-uttalelse

Publisert: 18.07.18 09:25 Oppdatert: 18.07.18 09:51

Tesla-gründer Elon Musk beklager nå sine uttalelser mot en av grottedykkerne som bisto redningsarbeidet i gruvedramaet i Thailand.

Da grottedramaet i Thailand sto på som verst, kastet Tesla-gründer Elon Musk seg inn i kampen for å få reddet guttene i fotballaget, som var fanget inne i grotten.

De bygget en miniubåt som skulle kunne frakte ut guttene, men sjefen for redningsaksjonen uttalte at ubåten ikke var mulig å bruke. Guttene ble til slutt reddet ut, uten Musks hjelp .

En av grottedykkerne, Vern Unsworth, som bisto med å få guttene ut av grotten, gikk hardt ut mot Elon Musks forsøk på å bidra. Han kalte det et PR-stunt og ba Musk «stikke ubåten der det gjør vondt.»

Musk slo enda hardere tilbake og kalte grottedykkeren for «pedo».

Nå beklager han derimot sine uttalelser på Twitter:

Han skriver at han ble provosert av Unsworths uttalelser, i det som fra hans side var et forsøk på å gjøre noe godt. Han hevder at miniubåten ble bygget etter spesifikasjoner fra dykkerlederen.

Likevel rettferdiggjør ikke hans uttalelser reaksjonen fra meg, skriver Musk.

Aksjefall etter uttalelsen

Aksjekursen til Tesla gikk mandag ned over 2,5 prosent etter en halvtimes handel på Wall Street, til tross for at ventetiden for den nye Tesla Model 3 er kuttet ned til én til tre måneder .

Dette skjedde dagen etter at Musk kom med sin Twitter-tirade mot dykkeren.

Musk er kjent for å ikke legge lokk på egne meninger på Twitter, men gikk så langt denne gangen at investorer nå setter spørsmålstegn ved hans offentlige opptredener .

Grottedykkeren Unsworth sa i intervjuer med australske journalister at han ikke hadde ord for Musk sin uttalelse.

– Jeg tror folk innser hva slags type han er, sier dykkeren i intervjuet .

Han sa også at han ikke utelukket å ta rettslige skritt mot Musk.