SLÅR TILBAKE: Elon Musk kaller en av grottedykkerne «pedo» etter han slaktet Muks miniubåt. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Musk kaller grottedykker «pedo»

Publisert: 15.07.18 19:30 Oppdatert: 15.07.18 19:48

En av grottedykkerne som bistod med å få guttene ut av grotten, gikk hardt ut mot Elon Musks forsøk på å bidra. Musk slår hardere tilbake og kaller grottedykkeren «pedo».

Da grottedramaet stod på som verst, kastet Tesla-gründer Elon Musk seg inn i kampen for å redde guttene ut. Målet var å bygge en miniubåt som kunne frakte ut guttene.

Musk reiste til Tham Luang-grotten for å presentere fartøyet, men sjefen for redningsaksjonen uttalte allerede da at ubåten ikke var mulig å bruke.

Lørdag gikk en av grottedykkerne, Vern Unsworth, hardt ut mot Musk og ba ham «stikke ubåten der det gjør vondt.»

Unsworths bor i Chaing Rai og har god kjennskap til grotten. Han var spesielt viktig i arbeidet med å lokalisere guttene på grunn av sin unike kjennskap til grotten. Unsworth klarte å peke ut nøyaktig hvor guttene befant seg.

The Independent skrivet at Unsworth mener ubåten aldri ville funket fordi milliardæren ikke har noen oppfatning av hvordan grotten ser ut og den ikke ville klart de brå svingene i grotten.

Unsworth kaller Musks tilbud om ubåthjelp et PR-stunt.

Elon Musk svarer grottedykkeren og redningsmannen med å kalle ham «pedo».

«Vet du hva, du tenger ikke å vise videoen. Vil vil få en av miniubåtene til å gå hele veien til grotte fem, ikke noe problem. Sorry «pedo-fyr», du ba om det», skriver Musk på Twitter.

Videre hevder Musk at man kunne svømme inn til grotte fem, der guttene befant seg, uten utstyr. En av redningsarbeiderne mistet livet etter han gikk tom for luft i grotten.

Samtlige gutter ble reddet ut og er nå på sykehuset frem til torsdag. Musk har tidligere hyllet redningsaksjonen og han fortsetter å bli imponert av motet og utholdenheten til barna og dykkerne, og mener at det er menneskelig karakter på sitt beste.

– Fantastiske nyheter at de kom seg ut trygt. Gratulerer til det fremragende redningslaget!