ÅSTEDET: To menn ble drept i et boligfelt i Örebro-bydelen Vivall tirsdag kveld forrige uke. Nå kobles en tidligere IS-kriger til drapene, ifølge SVT. Foto: PAVEL KOUBEK/TT / TT NYHETSBYRÅN

SVT: IS-kriger mistenkt for drap i Örebro

Publisert: 09.07.18 12:21 Oppdatert: 09.07.18 12:49

To menn ble drept med det som skal ha vært automatvåpen i den svenske byen tirsdag kveld forrige uke. Nå er en tidligere IS-kriger mistenkt for drapene.

Det melder SVT .

Ved 22-tiden forrige tirsdag ble to menn drept i bydelen Vivalla. Kilder opplyser til Aftonbladet at det ble skutt med automatpistol fra en moped.

Tre menn, på 31, 20 og 15 år, er fra før arrestert og mistenkt for drapene. Nå kobles en fjerde mistenkt til hendelsen.

Mannen i 30-årene er tidligere dømt, og er én av mellom 20 og 30 personer fra bydelen Vivalla som har reist til Syria for å slutte seg til terrorganisasjonen IS eller andre terrorgrupper som kjemper for å etablere en islamsk stat, skriver SVT.

Bydelen der dobbeltdrapet skjedde tirsdag er beryktet for sitt store antall fremmedkrigere, skriver Expressen .

Ifølge SVT var mannen i 30-årene en av de første som reiste fra Örebro til Syria. Han kom tilbake til Örebro for noen år siden, da to av hans brødre skal ha omkommet i krigshandlinger.

Drept mens han ventet på bussen : - Tør ikke å gå ut etter mørket i Malmö

Flere skyteepisoder

Sverige har blitt rystet av en rekke brutale drap og skyteepisoder de siste ukene som knyttes til pågående gjengkonflikter i flere svenske byer.

Mandag 19. juni ble tre menn skutt og drept på åpen gate i Malmö, og tre ble skadet. Politiet fryktet hevnaksjoner, og i de påfølgende ukene har det vært flere sykteepisoder som kilder hos svenske medier kobler til den pågående gjengkonflikten:

* Torsdag 22. juni, Malmö: 24 år gammel mann skutt og drept. Både Aftonbladet og Sydsvenskan siterte anonyme politikilder på at en av de tre som er mistenkt for drapet selv ble skutt og skadet under trippeldrapet dager i forveien.

* Lørdag 24. juni, Malmö: 18-åring skutt i ryggen, men overlevde fordi han hadde på seg skuddsikker vest.

* Lørdag 1. juli, Helsingborg: Fire menn i 20-årene ble såret da to gjenger gikk løs på hverandre i sentrum av Helsingborg med skyte- og stikkvåpen.

* Tirsdag 3. juli, Malmö: En 24 år gammel mann ble drept og en mann i 30-årene alvorlig såret i en skyteepisode i bydelen Nydala i Malmö.

* Tirsdag 3. juli, Örebro: To personer drept i bydelen Vivalla i Örebro. En tredje person som ble skutt og såret, er mistenkt for drapene.

Kalte inn til krisemøte

Statsminister Stefan Löfven kalte forrige uke inn politiet til et møte med regjeringen etter rekken av skyteepisoder.

I mars sa Löfven at kampen mot organisert kriminalitet hadde gitt «visse resultater» i form av færre skyteepisoder i Sveriges tre største byer.

– Da så vi en forsiktig bevegelse i riktig retning, men vi skal absolutt ikke trekke noen endelige konklusjoner om at dette er over, for det er det ikke, sier statsministeren, ifølge NTB.

Löfven fortalte videre at det kan bli aktuelt å tilføre politiet mer ressurser enn de allerede har.

Forfatter og samfunssøkonom Tino Sanandaji er én av de som er kritiske til det han oppfatter som svenske myndigheters skjønnmaling av situasjonen.

– Det er et hån mot ofrenes familier å lyve om en nedadgående trend etter et av de verste gjengdrapene i Skandinavias historie. Snart holder vel regjeringen pressekonferanse og hyller det at drap har sunket med 100 prosent siden gårsdagens drap, skriver samfunnsøkonomen på Facebook .