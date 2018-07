REKORDDYKKER: Richard Stanton er pensjonert brannmann og en av verdens beste grottedykkere. Her er han på vei inn i grottesystemet der han og kollegaen senere fant fotballguttene. Foto: Linh Pham / Getty Images AsiaPac

Dykkerne som fant fotballguttene i Thailand deltok i redningsaksjonen i Pluragrotten

Anne Stine Sæther

Bjørn Reitzer Johannessen

Publisert: 03.07.18 19:52

UTENRIKS 2018-07-03T17:52:47Z

For fire år siden forsøkte de å hente ut døde, finske grottedykkere i Plura-grotten i Nord-Norge i en spektakulær aksjon. Mandag fant de britiske dykkerne 12 fotballgutter og treneren deres i live langt inne i et vannfylt grottesystem i Nord-Thailand.

– Hvor mange er dere, ropte grottedykkeren John Volanthen mens han sveipet med lommelykten over gruppen av barn han hadde foran seg.

– Vi er tretten, ropte guttene tilbake. Tolv gutter og én trener.

– Briljant, sa dykkeren og forklarte guttene at de hadde dykket inn til dem og at det ville komme mange for å redde dem ut. De måtte bare fortsette å være tålmodige.

Nå planlegges operasjonen som skal bringe fotballguttene og treneren ut av Tham Luang grotten langt inne i fjellet i Nord-Thailand, på grensen til Myanmar.

CBS melder at rundt 1000 personer er involvert i operasjonen, blant dem er de thailanske elitesoldater, britiske dykkerne og personell fra den amerikanske Stillehavsflåten.

Thailandske Navy Seals, som er landets marinejegertropp, melder ifølge The Guardian at det er etablert et hovedkvarter inne i grottesystemet med dykkerutstyr, oksygenflasker, medisinsk utstyr og mat som skal bringes inn til guttene og treneren.

– Jeg er ikke overrasket over at det er britiske grottedykkere involvert. Dette er noen av de ypperste grottedykkerne i verden, sier Ronny Arnesen.

Sikkerheten først

Den tidligere brannmannen er selv en pioner i grottedykkermiljøet i Norge, og jobbet sammen med britene under redningsoppdraget i Plura-grotten ved Mo i Rana . Både John Volanthen og Richard Stanton, de to som klarte å ta seg fram til fotballguttene, deltok i operasjonen i Nord-Norge i 2014.

Her kan du lese VGs spesial: Redningsdykket. Operasjonen i Pluragrotten.

– Vi var da med i et offisielt oppdrag og måtte forholde oss til blant annet Arbeidstilsynet. Vi fikk de dispensasjonene vi trengte, men innsatsen som måtte til for å hente de to ut, innebar så stor risiko at operasjonen aldri ble gjennomført. Sikkerheten kommer foran alt annet, sier Arnesen.

Noen uker senere ble de to omkomne hentet opp i en hemmelig, privat redningsaksjon. Da deltok ikke britene.

– Ekstreme ferdigheter

Richard Stanton deltok også i redningsoppdraget da en norsk grottedykker døde i Pluragrotten i 2006.

– Rick er en av de bedre grottedykkeren verden har sett. Det finnes typer som ham i andre ekstremgrupper. De har noen spesielle egenskaper som gjør at de er fysisk og mentalt rustet til veldig krevende situasjoner. Rick er pensjonert brannmann, en knakende hyggelig, stille og beskjeden kar. Han er ekstremt faglig dyktig, sier Arnesen.

Han forteller at Stanton innehar verdensrekorden i grottedykk, etter å ha tatt seg 9,8 kilometer inn i et fjell i Frankrike. Han har vært med på mange redningsoppdrag, og har også tidligere reddet ut mennesker fra tørre grotter som plutselig er fylt med vann etter kraftig regnvær, ifølge Arnesen.

Ingen adrenalinjunkie

Ifølge britiske medier ble verdensrekorddykket til Stanton gjennomført sammen med John Volanthen som er dataingeniør og bosatt i Bristol.

Etter rekorddykket, beskrev Volanthen seg selv som det motsatte av en adrenalinjunkie.

– Panikk og adrenalin er bra i noen spesielle situasjoner, men ikke i grottedykking. Adrenalin er egentlig det du trenger minst av. Du er i omgivelser som ikke passer for tullinger, sa Volanthen til britiske medier.

Begge de to dykkerne tilhører Sør- og Midt-Wales Grotteredningsforbund. Nestlederen i det britiske forbundet sier til BBC at Stanton og Volanthen brukte tre timer på å ta seg fram til guttene, og blant annet tok seg over et parti på 1,5 kilometer som er delvis fylt av vann.

Bill Whitehouse, en av lederne i den nasjonale grottedykkertjenesten, har hatt kontakt med Stanton og Volanthen etter at guttene er funnet. De beskriver ifølge BBC dykket som vanskelig.

Tørre grotter kan være farlige

De thailandske guttene, som er mellom 11 og 16 år, var sammen med sin 25 år gamle trener savnet i ti dager før de to britene klarte å ta seg fram til dem. Ved inngangen til grotten var guttenes terrengsykler etterlatt. Lenger inne i grottesystemet sto fotballskoene.

Grotten, som skal være et kjent utfluktsmål i regionen Chang Rai, ble plutselig fylt av vann etter kraftig monsunregn. Dermed kom ikke fotballguttene seg ut. Mens regnet fortsatte å strømme ned i Nord-Thailand, ventet fortvilte slektninger utenfor grotteinngangen. Situasjonen ble stadig verre.

– Dette er i utgangspunktet en tørr grotte og ikke en dykkergrotte. Den er utformet slik at det kan bli farlig å oppholde seg der når det regner mye. Det er vanskelig å forutse, sier Arnesen.

På pressekonferansen mandag kveld norsk tid, kunne en stolt redningsleder fastslå at alle guttene var i god form. De yngste som er 11 år, skal ifølge BBC ha fått energigelé. Men alle de andre er i fin form.

– Dere må vente. Vi kommer tilbake, sa John Volanthen til dem.

Reddet ut briter med dykkerutstyr

Da guttene ble lokalisert, gikk redningsoperasjonen inn i en ny fase. Guttene får mat brakt inn og har en oppgave: De må vente og beholde roen.

– Rick har tidligere vært på å redde ut mennesker fra en grotte som plutselig ble fylt med vann, sier Arnesen.

BBC skriver at det dreier seg om gruppen på 13 personer som i 2004 ble stengt inne i et grottesystem i Mexico. Grottedykkerne ledet dem ut en etter en, etter å ha utstyrt dem med fullt dykkerutstyr.

– Jeg vet ikke hva de planlegger nå. Men det kan være lange avstander som er fulle av vann inne i grotten. Da er det vanskelig å se for seg hvordan mennesker kan fraktes ut uten dykkerutstyr. De skal gjennom grumsete vann med dårlig sikt. Dette er en operasjon som innebærer høy risiko, sier Ronny Arnesen.