Marokko-drapene: IS-videoen er ekte

UTENRIKS 2018-12-20T18:42:44Z

En video som skal vise at de fire mistenkte sverger troskap til IS er ekte og at den ble filmet i forrige uke, ifølge marokkanske myndigheter.

Publisert: 20.12.18 19:42 Oppdatert: 20.12.18 21:37

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vestager Jespersen (24) ble mandag morgen funnet døde i Atlasfjellene i Marokko . Myndighetene i landet og dansk etterretning kobler drapene til terror , og de fire personene som er koblet til drapet skal alle ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

I en pressemelding uttaler påtalemyndigheten i Marokko seg om videoen der de fire mennene skal ha sverget troskap. Myndighetene bekrefter også torsdag kveld at den er ekte, ifølge NTB.

– Etterforskningen viser at videoen ble filmet forrige uke, før morderne utførte de kriminelle handlingene, skriver myndighetene i pressemeldingen.

Det blir understreket at det fortsatt gjenstår avhør der målet er å finne motivet bak drapene.

Sverger troskap til IS

I en videoen som ble publisert på Twitter torsdag ettermiddag sitter fire personer, hvorav tre av dem er de som i dag ble pågrepet. De fire på videoen sverger troskap til IS.

Det blir ikke sagt noe om dobbeltdrapet i videoen. Twitterkontoen som publiserte videoen ble opprettet mandag 17.12, samme dag som de to kvinnen ble funnet i fjellet.

I et videointervju med marokkanske Kifache TV sier broren til en av de mistenkte at broren ble hjernevasket.

– Han var en normal fyr, men ble radikalisert og fikk langt skjegg. Det som skjedde, har ingenting med islam å gjøre, sier han.

Danmarks nasjonale etterretnings- og sikkerhetsmyndighet PET skriver i en pressemelding torsdag kveld at de er kjent med videoen.

– PET er sammen med Rikspolitiet i gang med å analysere videoen. PET kan på nåværende tidspunkt ikke si noe nærmere om videoens ektehet, står det i pressemeldingen.

PET ser ingen grunn til å endre vurderingen av terrortrusselen mot Danmark, som kategoriseres som alvorlig.

Kripos avhører pårørende

– Vi gjennomfører flere undersøkelsesskritt og i det inngår avhør av pårørende og innhenting av informasjon som kan berike etterforskningen i Marokko, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen til VG.

– Vi har ikke fått spørsmål om bistand, men undersøker om det finnes informasjon her som kan berike saken.

Han forteller at Kripos er i gang med å avhøre personer i Norge, og at disse avhørene gjennomføres i samarbeid med politidistriktene.

– Undersøkelsene og verifisering av videoene jobber vi også med. Vi har tatt kontakt med forskjellige tjenestetilbydere i et forsøkt på å få stoppet spredningen av den omtalte videoen som sirkulerer på internett, sier Christoffersen.

For at Kripos skal bistå marokkanske myndigheter med etterforskningen må Marokko anmode det.

Ambassadør: Video kan knyttes til dobbeltdrapet

Onsdag ble en video som viser det brutale drapet på minst én kvinne publisert på sosiale medier.

Den britiske ambassadøren til Marakko, Thomas Reilly, tvitrer torsdag kveld at videoen er ekte. Han understreker at terrorisme ikke har noe med religion å gjøre og at vi aldri må gi etter for terroristene.

Både Kripos og dansk politi undersøker klippet . PET avkreftet torsdag formiddag at de var ferdige med å undersøke saken.

– Det har vært en oppfatning i internasjonale medier at danske myndigheter skulle kunne bekrefte ekteheten om videoen som angivelig viser drapet på en av de to drepte kvinner i Marokko, skrev PET i en pressemelding.

I samarbeid med Rikspolitiet analyserer PET videoen, og de har ennå ikke offentliggjort en konklusjon.