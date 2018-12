Ti uforglemmelige Trump-øyeblikk i 2018

UTENRIKS 2018-12-31T09:31:03Z

Fra møtet med den nordkoreanske presidenten Kim Jong-un til nominasjonen av den kontroversielle høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh. Her er noen av Trump-øyeblikkene vi sent vil glemme.

Julie Vissgren

Live Vedeler Nilsen

Publisert: 31.12.18 10:31 Oppdatert: 31.12.18 10:43

Det har sjelden gått en dag uten at den amerikanske presidenten har prydet en forside hos de store amerikanske avisene det siste året. USA -ekspert Henrik Heldahl bruker ordet «kaotisk» når han skal oppsummere Trump-året 2018.

– Det har vært fylt med tilsynelatende uendelig mange uker som er karakterisert som den verste eller mest kaotiske eller mest ekstreme. Ingen husker hva som ble sagt eller gjort uken før, fordi utspillene forandrer seg så raskt og mediene er så Trump-fokusert. Det gjør at det blir vanskelig å følge med på amerikansk politikk på en meningsfull måte.

– Samtidig er det kanskje det mest interessante året i amerikansk politikk på mange tiår, legger han til.

– Hvordan tror du Trump-året 2019 kommer til å bli?

– Ingenting tyder på at 2019 blir noe annerledes enn 2018. Opptakten av det demokratiske primærvalget kommer til å prege Trump, og han kommer nok til å tvitre ekstremt mye om de demokratiske kandidatene. Hele landet kommer til å gå ganske tidlig i valgkamp-modus, og da får vi nok se en Trump som er enda mer opptatt av å dominere mediesirkuset og styre oppmerksomheten vekk fra demokratene.

VG har plukket ut ti Trump-øyeblikk som vi mener fortjener en ny runde i rampelyse – se hele listen her:

1. Stormy Daniels-skandalen

Året startet med en skikkelig kjendisskandale for Donald Trump . Da kunne nemlig Wall Street Journal avsløre at pornoskuespilleren Stormy Daniels og Trump hadde underskrevet en såkalt hysj-avtale, og at Trumps advokat Michael Cohen hadde betalt Stephanie Clifford, som hun egentlig heter, 130 000 dollar for å holde tett om den angivelige affæren mellom de to i oktober 2016, bare en måned før presidentvalget.

Trump har hele tiden avvist at de to har hatt noe forhold. I desember ble Stormy Daniels dømt til å betale ca. 2,5 millioner kroner til Trump for saksomkostninger etter at søksmålet mot ham ble avvist i oktober.

2. Møtet med Kim Jong-un

Etter brusing med fjær og atomknapper på Twitter, kom presidenten og diktatoren etter sigende svært godt ut av det med hverandre under det historiske møtet i Singapore i juni . Det var første gang en sittende amerikansk president og en nordkoreansk statsleder møtte hverandre.

I etterkant av møtet fortalte Trump om sin entusiasme for diktatoren på en samling med sine tilhengere i Vest-Virginia:

– Jeg var veldig tøff mot ham, det samme var han mot meg. Sånn gikk det frem og tilbake. Og så ble vi forelsket. Nei, virkelig – han har skrevet vakre brev til meg, sa presidenten.

3. USA trakk seg fra Iran-avtalen

I mai trakk Donald Trump USA ut av den historiske atomavtalen med Iran , en avtale som hadde tatt mange år å forhandle frem. Da hadde landets president Hassan Rouhani allerede advart Trump om at USA kom til å føle «anger av historiske dimensjoner» .

Avgjørelsen kom ikke helt ut av det blå – Trump hadde tidligere kritisert avtalen ved flere anledninger, og omtalt den som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er fremforhandlet».

Det allerede kjølige forholdet ble med det enda kjøligere. Ayatolla Ali Khamenei truet i juli med oljeblokade og «alle krigers mor» dersom USA skulle fortsette å «leke med løvens hale».

Trump svarte tilbake på Twitter i Caps Lock: «ALDRI, ALDRI FORSØK Å TRUE USA IGJEN, ELLERS FÅR DU KJENNE PÅ KONSEKVENSER SOM FÅ GJENNOM HISTORIEN HAR LIDT».

4. Trumps tirader mot Mueller

Trump har konsekvent kalt Robert Muellers etterforskning av ham og hans administrasjon for «en heksejakt». Han har ved flere anledninger kritisert etterforskningen, og i november kom det en tirade av tweets mot Mueller og hans team på Twitter.

Trump anklaget blant annet etterforskerne for å ha gått «totalt bananas», for å skrike og rope til folk og true, og kalte etterforskningsteamet «en skam for nasjonen».

Senere fulgte han opp med å anklage Mueller og hans «gjeng med Demokrat-bøller» for å støtte «Crooked Hillary», Comey, og andre som han sier er Muellers venner «fra den andre siden».

5. Brett Kavanaugh-nominasjonen

Etter at Donald Trump nominerte Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer i juli, ble sistnevnte gjenstand for flere anklager om seksuelle overgrep.

De historiske tårene som falt fra Kavanaughs rasende øyne under senatshøringen i september, da han måtte svare på anklagene om seksuelt overgrep mot Christine Blasey Ford, husker nok mange ennå. Vel så stor oppmerksomhet fikk Blasey Fords sterke vitnemål .

Senatet fant ikke grunnlag for ikke å godkjenne Kavanaugh som ny høyesterettsdommer , og han ble dermed innsatt i sin nye jobb i oktober.

Senere ba Trump om unnskyldning på vegne av nasjonen for «kampanjen for politisk og personlig ødeleggelse basert på løgner og villedelse» han mener Kavanaugh opplevde.

6. Handelskrigen med Kina

Kina har lenge vært en syndebukk når Donald Trump skal forklare dårlige trender i USAs økonomi. Den lenge varslede handelskrigen begynte da presidenten innførte en straffetoll til en verdi av 34 milliarder dollar årlig i juli i år.

Kina svarte med samme mynt.

I september ble forholdet ytterligere anstrengt av at Trump anklaget Kina for å blande seg i mellomvalget i november.

– De vil ikke at vi skal vinne fordi jeg er den første presidenten som noen gang som utfordrer Kina på handel. Og vi vinner på handel, vi vinner på alle nivåer, uttalte Trump.

Kinas utenriksminister slo hardt tilbake mot anklagene, og den 2. januar ble partene enige om en «våpenhvile» i handelskrigen som skal vare i 90 dager.

7. Utskiftingene i administrasjonen

20. desember kom meldingen om at nok et medlem av Trump-administrasjonen forlater presidenten . Denne gangen var det forsvarsminister Jim Mattis som erklærte at han ville ta sin hatt og gå.

– Du trenger en forsvarsminister som er mer enig med deg enn det jeg er, skrev Mattist i et brev til presidenten der han lister sine grunner til å slutte.

Før Mattis har 39 andre medlemmer av administrasjonen fått sparken eller trukket seg fra administrasjonen til den tidligere The Apprentice-stjernen, blant dem Steve Bannon, Jeff Sessions, Nikki Haley, Hope Hicks, James Comey og Michael Flynn.

Her kan du se en liste over hvem som er igjen av Trumps utnevnte regjeringskollegium.

8. Krangelen med Jim Acosta

Videoklippet av CNN-journalist Jim Acosta som kommer borti armen til en kvinnelig praktikant i Det hvite hus da hun strekker seg for å ta fra ham mikrofonen førte til en voldsom disputt mellom medlemmer av staben og ulike mediehus.

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders beskyldte journalisten for å «legge hånd på» den unge kvinnen, etter at det oppsto munnhuggeri mellom presidenten og journalisten.

Acosta fortsatte å stille spørsmål etter at Trump avviste spørsmålet hans, noe som førte til denne uttalelsen fra Trump:

– Du er en veldig frekk person. Måten du behandler Sarah Huckabee på, er forferdelig. Og måten du behandler andre folk på, er forferdelig. Du burde ikke behandle folk på den måten.

Det var etter dette at Acosta ble fratatt sitt pressepass til Det hvite hus.

9. Legendarisk møte med Putin i Helsinki

– Den kalde krigen er over, sa den russiske presidenten Vladimir Putin etter det legendariske møtet mellom ham og Trump i juli.

Møtet vakte sterke reaksjoner i USA – særlig president Trumps kommentar til russisk innblanding i valget vakte harme i hjemlandet.

– Det var ingen sammensvergelse i det hele tatt. Det vet alle. Det er latterlig. Det er latterlig, det som foregår med denne granskingen, var blant kommentarene Trump kom med etter spørsmål om russisk innblanding i valget.

Både demokratiske og republikanske senatorer brukte harde ord mot presidenten i etterkant av møtet.

– Ødeleggelsene forårsaket av president Trumps naivitet, egoisme, falske samsvar og sympati for en eneveldig er vanskelig å beregne. Men det er klart at toppmøtet i Helsingfors var en tragisk feil, skrev McCain i en uttalelse publisert av CNN .

10. Kanye West besøkte Det hvite hus

Rapperen Kanye West lagde huskestue i Det hvite hus da han besøkte presidenten på Det ovale kontor i oktober, iført den velkjente «Make America Great Again»-capsen.

– Det er noe som skjer når jeg tar på denne capsen. Jeg føler meg som Supermann, sa Kanye til pressekorpset i Det ovale kontor.

West holdt blant annet en ti minutter lang tale, ga presidenten en bamseklem og bannet i Det hvite hus.

West har tidligere sagt at han ikke vil utelukke å stille som presidentkandidat i fremtiden.

– Han kan godt være en fremtidig presidentkandidat, sa Trump under møtet.

Hvis USA-ekspert Heldahl skal velge ett øyeblikk som bør trekkes frem i 2018, må det bli møtet i det ovale kontor mellom Trump og Kanye West.

– Det var egentlig litt som å være tilbake i Trump sin verden før 2016, før valgkampen – måten han bare menget seg med villige kjendiser. Det var en surrealisme som man ikke har sett maken til før: Kanye sin høylytte tankerekke foran journalister som så ut som de hadde sett et spøkelse, og alle tweetene og sakene som fulgte etter.

– Det var det ultimate eksempelet på Trump som personlighets-, kjendis- og mediefokusert, og et eksempel på hvordan vennskap og lojalitet fra dem som liker ham spiller en stor rolle for ham. Ingen som er på Trump sin si de blir noen gang betvilt offentlig – så lenge de holder seg på godfot med ham.